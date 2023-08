Tiro a segno, Mondiali 2023: Ceccarello e Gambaro fuori dalla Finale della carabina 3 posizioni

Nulla da fare per le azzurre. Barbara Gambaro e Sofia Ceccarello non sono riuscite a staccare il pass per le Finali nella carabina 3 posizioni, gara clou della giornata odierna dei Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno, rassegna quest’anno in scena in Azerbaijan. Le azzurre si sono infatti dovute accontentare della diciassettesima e della ventiseiesima posizione.

Gambaro nello specifico ha raccolto un punteggio di 195 (99-96) nella posizione inginocchiata, ottenendo lo stesso parziale da distesa (99-96), per poi accontentarsi di 194 (95-94) nella sessione in piedi totalizzando 584.

Ceccarello invece, al netto di una serie d’alto profilo da distesa in cui si è spinta in zona 199 (100-99), ha perso molti punti per strada nella posizione inginocchiata, dove non è andata oltre 193 (98-95) e in quella in piedi, in cui è rimasta inchiodata a 191 (94-97) per 583.

A volare in Finale e a giocarsi le carte olimpiche saranno dunque Eunseo Lee, leader con 591 davanti alla cinese Qiongyue Zhang (590), all’estone Nina Christen (590), alla norvegese Jenny Stene (589), all’indiana Sift Kaur Samra (589), Jiayu Han (588) e alla statunitense Sagen Maddalena (587).

Foto: UITS