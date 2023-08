Taekwondo, Mondiali Cadetti 2023: altre due medaglie per l’Italia con Abderrahman Touiar e Sofia Frassica

L’Italia continua a recitare un ruolo da protagonista e conquista altre due medaglie al termine della terza giornata dei Campionati Mondiali Cadetti 2023 di taekwondo, in corso di svolgimento a Sarajevo (in Bosnia ed Erzegovina). Dopo un day-2 privo di exploit, la selezione tricolore può festeggiare l’argento di Abderrahman Touiar ed il bronzo di Sofia Frassica raggiungendo quota 4 podi nel corso della rassegna iridata giovanile.

Touiar, classe 2009, si è laureato vice-campione del mondo nella categoria M-172 cm perdendo solo in finale contro Bashir Adzhiev (atleta neutrale indipendente) per 1-2 (2-1, 9-12, 2-6) al termine di un combattimento serratissimo, dopo aver vinto in precedenza quattro match consecutivi per 2-0 senza lasciare per strada nemmeno un round.

Risultato di grande spessore anche per la classe 2010 Frassica, che si è messa al collo uno splendido bronzo nella categoria F-164 cm cedendo in semifinale a Mariia Voroshilina (AIN) per 4-8 al terzo round. L’azzurrina ha disputato comunque un torneo meraviglioso, vincendo i primi tre incontri per 2-0 e lasciando intravedere delle qualità davvero notevoli in prospettiva.

Nulla da fare purtroppo per gli altri tre italiani in gara oggi: Elisa Martina (-168 cm) e Benito Palumbo (-168 cm) sono usciti di scena agli ottavi, mentre Lucrezia Maloberti (-172 cm) è stata eliminata al primo turno.

Foto: LaPresse