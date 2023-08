Taekwondo, Mondiali cadetti 2023: Virginia Lampis oro nella f-148 cm, argento per Francesco Cutrone

Cominciano con il botto i Campionati Mondiali 2023 di taekwondo dedicati alla categoria cadetti, rassegna apertosi quest’oggi nel tatami di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina). Nella giornata inaugurale infatti Virginia Lampis ha conquistato una splendida medaglia d’oro, mentre Francesco Cutrone ha ottenuto l’argento.

L’azzurrina nello specifico ha compiuto l’impresa nella categoria F-148 CM dopo essere stata protagonista di un grande percorso. Virginia infatti ha superato 2-0 l’iraniana Masoume H Rabbie ai sedicesimi, per poi arginare senza patemi la croata Luna Antunovi agli ottavi (2-0) e la messicana Maia Medez ai quarti (2-0). Più combattuta invece la semifinale, dove la piccola azzurra si è imposta per 2-1 sulla greca Paraskev Karlogu, superando poi in Finale la tedesca Maria Koukousoudi per 2-0.

Cutrone nella categoria M-152 ha raggiunto l’ultimo atto dopo aver sconfitto in semifinale Dinmukhamm Tolybai per 2-1, arrendendosi solo al cospetto dell’uzbeko Islombek Akhchurin per 1-2.

Si è fermato invece ai quarti il cammino di Ilaria Nicoletti che, nella F-144 cm, ha dovuto cedere il passo alla sudcoreana Geunmi Lee per 0-2. Stop agli ottavi invece per Ginevra Resta (F-152 cm), la quale non ha trovato il successo sulla competitiva combattente del Taipei Han Fei Wang (2-0). Il tedesco Miguel Pereira ha infine frenato ai sedicesimi la rincorsa di Alessio Andreoli (m-148 cm), passando per 0-2. Di seguito il riepilogo dei risultati degli azzurri.

MONDIALI CADETTI TAEKWONDO: I RISULTATI DELL’ITALIA

FINALI



F-148 cm: ITA Virginia LAMPIS vs. GER Maria KOUKOUSOUDI: 2-0 (R1 17-4 / R2 6-2)

M-152 cm: ITA Francesco CUTRONE vs. UZB Islombek AKHCHURIN: 1-2 (R1 13-10 / R2 4-16 / R3 1-4)

SEMIFINALI



F-148 cm: ITA Virginia LAMPIS vs. GRE Paraskev KALOGIROU: 2-1 (R1 5-6 / R2 4-1 / R3 9-4)

M-152 cm: ITA Francesco CUTRONE vs. KAZ Dinmukhamm TOLYBAI: 2-1 (R1 7-14 / R2 14-11 / R3 9-6)

QUARTI di finale



F-144 cm: ITA Ilaria NICOLETTI vs. KOR Geunmi LEE: 0-2 (R1 10-18 / R2 3-16)

F-148 cm: ITA Virginia LAMPIS vs. MEX Maia MENDEZ: 2-0 (R1 11-10 / R2 7-4)

M-152 cm: ITA Francesco CUTRONE vs. BUL Kristian GEORGIEV: 2-0 (R1 14-2 / R2 22-14)

OTTAVI di finale



F-144 cm: ITA Ilaria NICOLETTI vs. IND K.L. Mahisha Priya: 2-0 (R1 13-1/ R2 15-3)

F-148 cm: ITA Virginia LAMPIS vs. CRO Luna ANTUNOVI: 2-0 (R1 9-0 / R2 13-1)

F-152 cm: ITA Ginevra RESTA vs. TPE Han-fei WANG: 0-2 (R1 6-14 / R2 2-15)

M-152 cm: ITA Francesco CUTRONE vs. TUR Mustafa CELIK: 2-0 (R1 17-5 / R2 16-3)

SEDICESIMI di finale



F-148 cm: ITA Virginia LAMPIS vs. IRN Masoumeh RABIEE: 2-0 (R1 7-6 / R2 10-8)

F-152 cm: ITA Ginevra RESTA vs. OMA Daniya AL: 2-0 (R1 8-7 / R2 13-7)

M-148 cm: ITA Alessio ANDREOLI vs. GER Miguel PEREIRA: 0-2 (R1 2-4 / R2 9-12)

M-152 cm: ITA Francesco CUTRONE vs. MDA Timur CAZAC: 2-1 (R1 15-12 / R2 10-12 / R3 9-7)

Foto: FITAV