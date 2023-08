Tabellone Coppa Italia 2023-2024: gli accoppiamenti e gli incroci, dal primo turno alla finale. Calendario, date, programma

Ci siamo, è ufficialmente scattata la Coppa Italia 2023-2024. Nonostante ci troviamo solamente nella prima parte del mese di agosto, la coppa nazionale ha già mosso, e sta muovendo, i primi passi concreti. Nel corso dello scorso fine settimana abbiamo assistito al turno preliminare che ha permesso a Cesena, FeralpiSalò, Catanzaro e Reggiana di approdare al tabellone vero e proprio.

Nei prossimi giorni, infatti, entreranno in scena i 32esimi di finale, il primo atto verso la finale che si disputerà il 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma. Chi, quindi, succederà all’Inter, vincitrice delle ultime due edizioni? Iniziamo a valutare la situazione, iniziando dalle teste di serie, otto come sempre.

Gli ipotetici quarti di finale potrebbero essere i seguenti: Inter-Fiorentina e Atalanta-Milan nella parte sinistra, quindi Lazio-Roma e Juventus-Napoli nella parte destra. Ma, come sempre, arrivare nelle ultime otto sarà tutto da conquistare. Dalla parte dell’Inter, per esempio, emergerà probabilmente la vincente della sfida tra Bologna e Verona, mentre per la Fiorentina si attendono Lecce, Bari o Parma. Passando all’Atalanta, attenzione al Sassuolo, mentre il Milan dovrà vedersela probabilmente contro la vincente di Cagliari-Udinese.

Passando ai quarti di finale, potremmo vedere una stracittadina romana? La Lazio prima di pensare a quella eventualità dovrà fare estrema attenzione a Monza o Genoa, mentre i giallorossi sono nella parte di tabellone con Empoli e Cremonese. Capitolo Juventus. I bianconeri non avranno vita facile con i seguenti accoppiamenti: Salernitana-Ternana e Sampdoria-Sudtirol. Chiudiamo con i campioni d’Italia del Napoli. I partenopei sono nello stesso spicchio di tabellone del Torino, per una sfida quanto mai complicata, ma sullo sfondo c’è anche il Frosinone. Se i pronostici saranno confermati vedremo, quindi, la vincente di Inter-Fiorentina contro la vincente di Atalanta-Milan, mentre dall’altra parte Lazio o Roma contro Juventus o Napoli.

Foto: LaPresse