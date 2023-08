Stasera le ultime qualificate alla Conference League: la situazione dei playoff e chi parte favorito

22 squadre sapranno stasera, giovedì 31 agosto, se la stagione 2023/24 le vedrà protagoniste anche in Europa.

In programma, infatti, c’è il ritorno dei playoff di Conference League che vede impegnata anche una italiana.

Si tratta della Fiorentina, inserita nel percorso principale e chiamata a ribaltare la sconfitta 1-0 maturata all’andata sul campo del Rapid Vienna.

Sempre da questo percorso, usciranno altre 14 squadre: Fenerbache (5-1 al Twente), Maccabi Tel Aviv (4-1 al Celje) e Nordsjaelland (5-0 al Partizan Belgrado) hanno ipotecato la qualificazione, ma non dovranno abbassare la guardia.

Più contenute, nella gara di andata, le vittorie interne di di Gent (2-0 all’APOEL), Genk (2-1 All’Adana Demirspor) e Lille (2-1 al Rijeka).

Successo esterno, invece, per Besiktas (3-2 contro la Dinamo Kiev), Viktoria Plzen (2-1 sul campo del Tobol Kostanay), Club Brugge (2-1 sull’Osasuna), PAOK Salonicco (2-1 agli Hearts of Midlothian). Pareggi in Levski Sofia-Eintracht Francoforte (1-1), Sepsi Sfantu Gheorghe-Bodo Glimt (2-2) e Midtjylland-Legia Varsavia (3-3).

Nel percorso campioni, invece, il Ferencvaros dovrà difendere in casa il 4-0 rifilato il Lituania allo Zalgris Vilnius, mentre, sempre tra le mura amiche, il Bate Borisov è chiamato ad un’impresa per rimontare il 4-1 subito all’andata dal Balkkani.

Successi interni, nel primo round, per Astana (1-0 al Partizani) e Farul Constanta (2-1 all’HJK), mentre il Breidablik parte dall’1-0 strappato in casa dello Struga.

Nel percorso principale, invece, l’Aston Villa giocherà a Birmingham forte del 5-0 rifiato all’Hibernian, mentre Dnipro e Spartak Trnava partono dall’1-1.

Foto: LaPresse