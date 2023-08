Sport in tv oggi (mercoledì 30 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 30 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di salto a ostacoli di equitazione dove l’Italia si gioca il pass alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre sarà di scena la quinta tappa della Vuelta a España. In primo piano, poi, i Mondiali di basket e gli Europei di volley maschile e femminile.

A New York, invece, assisteremo ai match validi per il secondo turno della parta bassa del tabellone maschile e della parte alta di quello femminile. Novak Djokovic, n.1 del mondo, sarà una delle attrazioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 30 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 30 agosto

09.00 Taekwondo, Mondiali Cadetti 2023: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming

09.48 Canoa velocità, Test Event a Parigi: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Basket, Mondiali 2023: Georgia-Venezuela – Diretta tv/streaming su DAZN.

10.00 Basket, Mondiali 2023: Sout Sudan-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

10.40 Basket, Mondiali 2023: USA-Giordania – Diretta tv/streaming su DAZN.

11.45 Basket, Mondiali 2023: Costa D’Avorio-Brasile – Diretta tv/streaming su DAZN.

12.00 Judo, Test Event a Parigi – Diretta streaming sul canale IJF.

13.15 Equitazioni, Europei salto ostacoli 2023: prima competizione (individuale e a squadre) – Diretta tv su Sky Sport Action (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.11 Ciclismo, Vuelta a España: quinta tappa (Morella-Burriana) – Diretta tv dalle 14.00 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 Basket, Mondiali 2023: Slovenia-Capo Verde – Diretta tv/streaming su DAZN.

14.00 Basket, Mondiali 2023: Cina-Portorico – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Basket, Mondiali 2023: Iran-Spagna – Diretta tv/streaming su DAZN.

16.00 Volley, Europei 2023: Turchia-Francia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

16.30 Volley, Europei 2023: Slovenia-Ucraina – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Turchia-Polonia – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, US Open: secondo turno maschile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

17.00 Tennis, US Open: secondo turno femminile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Volley, Europei 2023: Germania-Estonia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

19.00 Volley, Europei 2023: Romania-Portogallo – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

19.30 Volley, Europei 2023: Finlandia-Croazia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley, Europei 2023: Macedonia del Nord – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Serbia-Repubblica Ceca – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Bari-Cittadella – Diretta tv su Sky Sport 254, in streaming su NOW, SkyGo, DAZN e OneFootball.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro-Spezia – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su NOW, SkyGo, DAZN e OneFootball.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria-Venezia – Diretta tv su Sky Sport 214, in streaming su NOW, SkyGo, DAZN e OneFootball.

20.30 Calcio, Serie B: Ternana-Cremonese – Diretta tv su Sky Sport 253, streaming su NOW, SkyGo, DAZN e OneFootball

21.00 Volley, Europei 2023: Svizzera-Serbia – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su RaiPlay.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 12.50

Foto: LaPresse