Calendario Europei equitazione 2023 oggi: orari 30 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 30 agosto, alle ore 13.15, all’Ippodromo di San Siro a Milano scatteranno gli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio tre pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate.

Il titolo a squadre (con annessi pass olimpici) verrà assegnato venerdì 1° settembre, mentre per quello individuale occorrerà attendere domenica 3 settembre, ma già la prima competizione odierna potrà dire molto per la classifica finale.

L’Italia schiererà Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, Emanuele Camilli su Odense Odeveld e Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans, mentre l’individualista sarà Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof.

La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD e, dalle 14.30 da Sky Sport Action, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play e, dalle 14.30, di Sky Go e Now, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI SALTO OSTACOLI OGGI

Mercoledì 30 agosto

13.15 Prima competizione (individuale ed a squadre) (Italia con Emanuele Gaudiano su Crack Balou, Alberto Zorzi su Highlight W, Emanuele Camilli su Odense Odeveld e Giampiero Garofalo su Max Van Lents Schrans. Individualista Francesco Turturiello su Made In’t Ruytershof) – Rai Sport HD, Rai Play, 14.30 Sky Sport Action, Sky Go, Now

PROGRAMMA EUROPEI SALTO OSTACOLI OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, dalle 14.30 Sky Sport Action.

Diretta streaming: Rai Play, dalle 14.30 Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli