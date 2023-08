LIVE Equitazione, Europei salto 2023 in DIRETTA: inizia l’inseguimento al pass olimpico degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di salto a ostacoli 2023, che si tengono presso l’ippodromo di Milano.

Si parte quindi con l’appuntamento continentale equestre che mette in palio medaglie e pass, ben tre per le squadre, verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Portogallo e Spagna: la metà di loro sorriderà domenica prossima, mentre l’ altra metà di formazioni sarà triste.

Primo turno di qualificazione individuale e a squadre: un momento delicatissimo da non sbagliare, per entrare al meglio nell’atmosfera dell’evento, con i colori azzurri che saranno rappresentati dal “capitano” Emanuele Gaudiano e dal resto della squadra, formata da Emanuele Camilli, Giampiero Garofalo, Alberto Zorzi e Francesco Turturiello (da capire chi figurerà come riserva).

Il primo cavaliere o amazzone sul campo di gara dell’Ippodromo di Milano è previsto per le ore 13.15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport degli Europei 2023 di salto a ostacoli!

Credit: Claudio Bosco