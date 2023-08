Calendario US Open 2023 oggi: orari mercoledì 30 agosto, programma, tv, streaming

Altra giornata e altre partite agli US Open 2023, ultimo Slam di questa stagione. Quest’oggi si disputeranno i primi incontri validi per il secondo turno dei tabelloni di singolare (16 match maschili e 16 femminili) e nel frattempo inizieranno anche i tornei di doppio (maschile, femminile e misto). L’Italia non avrà rappresentanti in campo nei tornei singolari, ma li avrà nel doppio, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori debutteranno contro Ram-Salisbury (n.3 del seeding), Lucia Bronzetti sfiderà, insieme alla giapponese Hozumi, contro Karolina Pliskova-Vekic e, infine, Matteo Arnaldi affronterà, in coppia con l’olandese Stevens, la coppia Baez-Martinez.

Gli incontri più interessanti di oggi saranno ovviamente sull’Arthur Ashe Stadium, sul Louis Armstrong Stadium e sul Grandstand: sul primo campo spicca la partita Djokovic-Zapata Miralles (secondo incontro di giornata dopo Andreeva-Gauff), sul secondo Swiatek-Saville (anche questo secondo match dopo Mertens-Collins) e sul terzo Tsitsipas-Stricker (prima partita) e Ruud-Zhang (ultima sfida e comunque non prima delle 23:00 italiane.

La giornata odierna degli US Open si potrà vedere in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso il tasto rosso sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta (opzione non disponibile sul canale 212 di Sky). Inoltre, le partite si potranno vedere anche in diretta streaming sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove si potranno vedere 8 campi.

CALENDARIO US OPEN 2023 OGGI

ARTHUR ASHE STADIUM

Dalle 18:00 italiane

M. Andreeva (RUS) – C. Gauff (USA) (6)

B. Zapata Miralles (ESP) – N. Djokovic (SRB) (2)

S. Ofner (AUT) – F. Tiafoe (USA) (10)

Non prima delle 3:00 italiane del 31 agosto

P. Kvitova (CZE) (11) – C. Wozniacki (DEN) (WC)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Dalle 17:00 italiane

E. Mertens (BEL) (32) – D. Collins (USA)

I. Swiatek (POL) (1) – D. Saville (AUS)

D. Thiem (AUT) – B. Shelton (USA)

Non prima delle 23:00 italiane

E. Rybakina (KAZ) (4) – A. Tomljanovic (AUS)

J. P. Varillas (PER) – T. Fritz (USA) (9)

GRANDSTAND

Dalle 17:00 italiane

S. Tsitsipas (GRE) (7) – D. Stricker (SUI) (Q)

V. Azarenka (BLR) (18) – L. Zhu (CHN)

Non prima delle 21:00 italiane

C. Gauff (USA)/J. Pegula (USA) (3) – Q. Gleason (USA)/E. Mandlik (USA)

Non prima delle 23:00 italiane

C. Ruud (NOR) (5) – Z. Zhang (CHN)

COURT 17

Dalle 17:00 italiane

T. Townsend (USA) – B. Haddad Maia (BRA) (19)

B. Bonzi (FRA) (WC) – C. Eubanks (USA) (28)

T. Paul (USA) (14) – R. Safiullin (RUS)

Non prima delle 00:00 italiane del 31 agosto

J. Brady (USA) – M. Linette (POL)

COURT 5

Dalle 17:00 italiane

Y. Miyazaki (GBR) – B. Bencic (SUI) (15)

L. Djere (SRB) (32) – H. Gaston (FRA)

A. Kalinskaya (RUS) – S. Cirstea (ROU) (30)

M. McDonald (USA)/A. Mies (GER) – A. Fils (FRA)/L. Van Assche (FRA)

COURT 10

Dalle 17:00 italiane

W. Blumberg (USA)/S. Johnson (USA) – J. Cash (GBR)/H. Patten (GBR)

A. Schmiedlova (SVK) – R. Masarova (ESP)

K. Marozava (RUS)/I. Martins (BRA) – B. Mattek-Sands (USA)/A. Potapova (RUS)

O. Center (USA)/K. Fakih (USA) – L. Ferndandez (CAN)/T. Townsend (USA) (6)

L. Chan (TPI)/I. Dodig (CRO) – G. Olmos (MEX)/T. Puetz (GER)

COURT 11

Dalle 17:00 italiane

M. McDonald (USA) – B. Gojo (CRO)

K. Muchova (CZE) (10) – M. Frech (POL)

A. Mannarino (FRA) (22) – F. Marozsan (HUN)

J. Ostapenko (LAT) (20) – E. Avanesyan (RUS)

COURT 12

Dalle 17:00 italiane

L. Davis (USA) – K. Juvan (SLO)

J. Vesely (CZE) – F. Cerundolo (ARG) (20)

J. Cerundolo (ARG) – A. Davidovich Fokina (ESP) (21)

J. Cabal (COL)/R. Farah (COL) – N. Godsick (USA)/E. Quinn (USA)

COURT 13

Dalle 17:00 italiane

T. Griekspoor (NED)/T. Kokkinakis (AUS) – A. Frusina (USA)/A. Ganesan (USA)

S. Sorribes Tormo (ESP) – X. Wang (CHN)

X. Wang (CHN) – B. Pera (USA)

T. Droguet (FRA) – J. Mensik (CZE)

COURT 4

Dalle 17:00 italiane

J. Murray (GBR)/M. Venus (AUS) (12) – G. Escobar (ECU)/A. Nedovyesov (KAZ)

O. Kalashnikova (GEO)/I. Shymanovich (BLR) – D. Krawczyk (USA)/D. Schuurs (NED) (4)

G. Duran (ARG)/T. Etcheverry (ARG) – N. Lammons (USA)/J. Withrow (USA) (15)

G. Minnen (BEL)/Y. Wickmayer (BEL) – Y. Sizikova (RUS)/K. Zimmermann (BEL)

COURT 6

Dalle 17:00 italiane

M. Jones (USA)/J. Loeb (USA) – M. Kolodziejova (CZE)/L. Noskova (CZE)

M. Melo (BRA)/J. Peers (AUS) – L. Glasspool (GBR)/H. Heliovaara (FIN) (13)

S. Aoyama (JPN) – E. Shibahara (JPN) (7) – R. Montgomery (USA)/C. Ngounoue (USA)

D. Collins (USA)/R. Harrison (USA) – S. Hsieh (TPI)/M. Arevalo (SAL) (3)

COURT 7

Dalle 17:00 italiane

S. Bolelli (ITA)/A. Vavassori (ITA) – R. Ram (USA)/J. Salisbury (GBR) (3)

A. Karatsev (RUS) – R. Carballes Baena (ESP)

R. Hijikata (AUS) – M. Fucsovics (HUN)

A. Bolsova (ESP)/R. Masarova (ESP) – A. Cornet (FRA)/K. Piter (POL)

COURT 8

Dalle 17:00 italiane

R. Haase (NED)/N. Metkic (CRO) (16) – N. Cacic (SRB)/V. Cornea (ROU)

I. Begu (ROU)/A. Kalinina (UKR) – M. Kostyuk (UKR)/E. Ruse (ROU) (14)

A. Behar (URU)/A. Pavlasek (CZE) – P. Oswald (AUT) – B. Van de Zandschulp (NED)

L. Bronzetti (ITA)/E. Hozumi (JPN) – K. Pliskova (CZE) – D. Vekic (CRO)

COURT 9

Dalle 17:00 italiane

F. Cabral (POR)/R. Matos (BRA) – S. Gille (BEL)/J. Vliegen (BEL) (11)

S. Chang (USA)/A. Parks (USA) – A. Guarachi (CHI)/M. Niculescu (ROU)

S. Baez (ARG)/L. Martinez (VEN) – M. Arnaldi (ITA)/B. Stevens (NED)

S. Kenin (USA)/C. Vandeweghe (USA) – C. Bucsa (ESP)/A. Panova (RUS)

Z. Yang (CHI)/K. Krawietz (GER) (8) – L. Kichenok (UKR)/J. Zielinski (POL)

COURT 14

Dalle 17:00 italiane

N. Barrientos (COL)/A. Goransson (SWE) – R. Arneodo (MON)/S. Weissborn (AUT)

T. Maria (GER)/A. Rus (NED) – A. Krueger (USA)/A. Kulikov (USA)

B. McLachlan (JPN)/Y. Nishioka (JPN) – A. Erler (AUT)/L. Miedler (AUT)

M. Purcell (AUS)/J. Thompson (AUS) – L. Harris (RSA)/M. Kecmanovic (SRB)

COURT 15

Dalle 17:00 italiane

M. Kato (JPN)/A. Sutjiadi (IND) – E. Alexandrova (RUS)/A. Sasnovich (RUS)

C. O’Connell (AUS)/A. Vukic (AUS) – R. Bopanna (IND)/M. Ebden (AUS) (6)

B. Strycova (CZE)/M. Vondrousova (CZE) – T. Mihalikova (SVK)/W. Xu (CHN)

B. Krejcikova (CZE)/K. Siniakova (CZE) (1) – M. Ninomiya (JPN)/S. Santamaria (USA)

Foto: LaPresse