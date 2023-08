Sport in tv oggi (mercoledì 23 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 23 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di atletica leggera a Budapest con l’Italia che, dopo il trionfo di Gimbo Tamberi, va a caccia di altre soddisfazioni nella rassegna iridata. Rimanendo in tema di Mondiali, il tiro a segno e il tiro a volo saranno da osservare da attenzione, alla stessa stregua della Nazionale italiana di volley femminile impegnata negli Europei 2023.

In primo piano anche le qualificazioni agli US Open di tennis con tanti giocatori italiani impegnati, tra cui anche Fabio Fognini, desideroso di entrare nel main draw dell’ultimo Slam del 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 23 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 23 agosto

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: qualificazioni trap uomini (75 piattelli) – Nessuna copertura tv/streaming.

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: qualificazioni trap donne (75 piattelli) – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: carabina a terra 50m femminile 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale pistola standard 25m maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale pistola standard 25m femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale carabina a terra 50m femminile 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Badminton, Mondiali 2023: secondo turno singolare uomini/donne; doppio uomini/donne/misto – Diretta streaming su BWF Tv.

09.00 Canoa velocità, Mondiali 2023: prima giornata – Diretta streaming su Recast Tv.

09.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo A) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.05 Atletica, Mondiali 2023: sessione diurna – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.55 alle ore 13.30; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 10.00 alle ore 13.30; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 10.00 alle ore 13.30; Eurosport 1 dalle ore 10.00 alle ore 13.30; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

12.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale carabina a terra 50m mista – Diretta streaming su ISSF.

12.00 Ginnatistica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo B) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Ciclismo, Tour de l’Avenir: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.55 Ciclismo, Renewi Tour: prima tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo C) – Nessuna copertura tv/streaming.

16.00 Volley femminile, Europei 2023: Finlandia-Paesi Bassi – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

16.05 Ciclismo, Giro di Germania: prologo – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open: primo turno uomini – Diretta tv SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Fognini vs Mensik 3° match inizio dalle 17.00; Cobolli vs Riedi 3° match inizio dalle 17.00; Lavagno vs Dougaz 4° match inizio dalle 17.00; Travaglia vs Gombos 4° match inizio dalle 17.00; Vassarori vs Dzumhur 5° match inizio dalle 17.00; Gigante vs Spizzirri 5° match inizio dalle 17.00)

17.00 Tennis, Qualificazioni US Open: primo turno donne – Diretta tv SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

17.00 Tennis, WTA Cleveland: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Grecia-Turchia – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Ucraina-Slovenia – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

17.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo D) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Volley femminile, Europei 2023: Svizzera-Bulgaria – Diretta tv su Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay

19.00 Volley femminile, Europei 2023: Estonia-Spagna – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

19.00 Atletica, Mondiali 2023: sessione serale – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 18.55 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 18.35 alle ore 21.000; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.35 alle ore 22.45; Eurosport 1 dalle ore 18.30 alle ore 22.30; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: quarti di finale – Diretta streaming su Tennis Tv.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Svezia-Azerbaigian – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Ungheria-Serbia – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

21.00 Volley femminile, Europei 2023: Italia-Croazia – Diretta tv su RaiSport HD poi dalle 22.00 Rai 2 HD; Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW.

21.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finali di Specialità individuali (cerchio) – Diretta streaming su RaiPlay3.

21.47 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finali di Specialità individuali (palla) – Diretta tv dalle 22.00 su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay3.

Foto: LiveMedia/Nderim Kaceli