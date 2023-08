A che ora oggi Filippo Tortu nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali: programma, tv, streaming

Comincia stamattina il Mondiale di Filippo Tortu, chiamato a superare il primo turno per poi giocarsi domani sera la possibilità di approdare alla finale iridata dei 200 metri a Budapest. A livello individuale, il grande obiettivo del velocista brianzolo per questa manifestazione è proprio quello di qualificarsi per l’atto conclusivo sul mezzo giro di pista.

L’anno scorso a Eugene il 25enne azzurro aveva sfiorato il pass per la finale, di conseguenza è estremamente motivato per migliorare il suo personale (20″10) ed entrare tra i migliori otto al mondo. Tortu dovrà però pensare in primis alla batteria odierna, con favoriti d’obbligo il canadese Andre De Grasse ed il giovane fenomeno americano Erriyon Knighton. Il Campione Olimpico in staffetta a Tokyo ha comunque le carte in regola per prendersi il terzo posto, l’ultimo utile per non dover sperare nel ripescaggio.

Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari esatti delle batterie dei 200 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BATTERIE TORTU 200 METRI MONDIALI

Mercoledì 23 agosto

Ore 12.15 200 metri (maschile), batterie

PROGRAMMA BATTERIE 200 METRI MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer, Sky Sport Arena ed Eurosport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse