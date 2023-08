Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2023 oggi: orari 23 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 23 agosto incominciano i Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. A Valencia (Spagna) si alza il sipario sulla rassegna iridata e ad aprire le danze saranno le individualiste, impegnate nella prima parte delle qualificazioni. Le ragazze scenderanno in pedana per cimentarsi con cerchio e palla, a partire dalle ore 09.30. In serata, a partire dalle ore 21.00, spazio alle relative Finali di Specialità (prove non prevista alle Olimpiadi) che assegneranno le prime medaglie.

Sofia Raffaeli si presenta da Campionessa del Mondo all-around ed entrerà in pedana alle ore 12.00, impegnata in seconda suddivisione insieme a Milena Baldassarri. La fuoriclasse marchigiana vuole incominciare con il piede giusto e insegue l’ammissione alle finali della serata per conquistare nuove medaglie. La romagnola, invece, punta a fare bene perché l’esito del turno preliminare definirà a chi andranno i 14 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, le italiane in gara oggi (mercoledì 23 agosto) ai Mondiali 2023 di ginnastica ritmica. Le qualificazioni non prevedono copertura tv/streaming, le Finali di Specialità saranno trasmesse integralmente in diretta streaming su Rai Play 3 e parzialmente in diretta tv su RaiSportHD, diretta live testuale su OA Sport per gli atti conclusivi sui singoli attrezzi.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 23 agosto

09.30-11.30 Qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo A)

12.00-14.05 Qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo B, con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri)

15.00-17.12 Qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo C)

17.30-19.30 Qualificazioni individuali, cerchio/palla (gruppo D)

21.00-21.35 Finali di Specialità individuali: cerchio

21.47-22.22 Finali di Specialità individuali: palla

MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: ITALIANE IN GARA OGGI

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 22.00 alle ore 22.30 (parte conclusiva delle Finali di Specialità), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play 3 dalle ore 21.00 alle ore 22.30 (Finali di Specialità integralmente), gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport per le Finali di Specialità.

Non è prevista copertura tv/streaming delle qualificazioni.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi