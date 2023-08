LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli insegue le prime medaglie nelle finali di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità alla palla e al cerchio della prima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023. Oggi subito in pedana le individualiste, si partirà in mattinata con le qualificazioni, mentre a partire dalle 21:00 toccherà alle finali dedicate alle migliori 8.

L’Italia si affida a Sofia Raffaeli, campionessa del Mondo all-around in carica, e a Milena Baldassarri, la prima andrà a caccia di medaglie di fatto in tutte le prove, mentre la seconda, forte della sua esperienza (già una finale alle Olimpiadi di Tokyo), proverà a qualificarsi agli atti conclusivi, con occhi puntati al nastro, esercizio prediletti. Sofia Raffaeli lo scorso anno fu capace di conquistare la medaglia d’oro, oltre che nel concorso generale, anche in tre finali individuali (cerchio, palla e nastro), la Formica Atomica è sicuramente una delle favorite, ma la concorrenza sarà spietata: Darja Varfolomeev, Stiliana Nikolova, Boryana Kaleyn e Daria Atamanov, solo per citarne alcune, saranno pronte a dare battaglia. L’obiettivo principale di Milena Baldassarri sarà invece quello di strappare un pass per le prossime Olimpiadi, i ticket disponibili sono 14 e verranno assegnati in seguito al termine del concorso generale, Sofia Raffaeli è già qualificata in quanto medagliata agli ultimi Mondiali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, dedicata alle finali di specialità al cerchio e alla palla, gli atti conclusivi prenderanno il via a partire dalle 21:00!

Foto:LiveMedia/Luca Agati