LIVE Italia-Croazia, Europei volley femminile in DIRETTA: azzurre per chiudere il girone a punteggio pieno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Italia–Croazia, ultimo match del girone B degli Europei 2023 di volley femminile: in quel di Torino le azzurre cercheranno di chiudere il girone a punteggio pieno.

Percorso netto per la squadra di Davide Mazzanti fin qui nella manifestazione continentale: 12 set disputati, 12 set vinti, basterebbe solamente questo dato per mostrare l’egemonia imposta dalle azzurre nel proprio gruppo, sebbene bisogna sottolineare come le avversarie affrontate non siano state degli ostacoli insormontabili. Ieri sera, l’Italia si è sbarazzata della Bosnia con il punteggio di 25-21, 25-17, 25-19, vittoria che ha certificato la prima posizione nel girone B.

La Croazia, formazione che occupa la 36ma posizione nel ranking FIVB, ha disputato un Europeo al di sotto delle sue possibilità, perdendo tutte le partite che ha giocato sin qui. Neanche la più larga delle vittorie potrebbe rimettere le croate in linea per la qualificazione, visto che le balcaniche sono già state eliminate.

Il match, il cui via è programmato alle 21.00, sarà visibile in tv su Sky Sport Summer, Rai Sport Hd+ (fino alle 22.00), Rai 2 (dalle 22.00), in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

