Sport in tv oggi (lunedì 14 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 14 agosto, si preannuncia una giornata non particolarmente ricca di eventi sportivi, anche se non mancano comunque alcuni appuntamenti da non perdere in avvio di settimana. Archiviato il Masters 1000 canadese, cominciano ufficialmente i tabelloni principali del torneo combined di Cincinnati con alcuni match di primo turno al maschile e al femminile.

Proseguono nel frattempo a L’Aia i Mondiali classi olimpiche di vela 2023, con regate di flotta nel Nacra 17 (Gold Fleet), 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Formula Kite e iQFoil. Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà spazio infine per il calcio con i posticipi di Premier League e Liga, oltre ad alcune sfide preliminari di Coppa Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 14 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 14 agosto

11.00 Vela, Mondiali: Regate di flotta Nacra 17 (Gold Fleet), 470 misto, ILCA 6 femminile, ILCA 7 maschile, Kite, iQFoil – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: primo turno (1° match sul Grandstand Matteo Berrettini-Felix Auger-Aliassime, 5° match Lorenzo Musetti-Daniel Evans, 3° match sul Stadium 3 Lorenzo Sonego-Alexander Shevchenko) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go e Now TV

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: primo turno (1° match sul centrale Elisabetta Cocciaretto-Sloane Stephens, 1° match sul Porsche Court Jasmine Paolini-Marta Kostyuk, 5° match Martina Trevisan-Bernarda Pera) – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

17.45 Calcio, Coppa Italia: Cremonese-Crotone – Diretta tv su Canale 20 e streaming su Mediaset Infinity

18.00 Calcio, Coppa Italia: Sampdoria-Sudtirol – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity

19.00 Calcio, Liga: Cadiz-Alaves – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Coppa Italia: Spezia-Venezia – Diretta tv su Canale 20 e streaming su Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Premier League: Manchester United-Wolves – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now TV

21.15 Calcio, Coppa Italia: Torino-Feralpisalò – Diretta tv su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity

21.30 Calcio, Liga: Atletico Madrid-Granada – Diretta streaming su DAZN

Foto: Pagina FB FIV