LIVE Berrettini-Auger-Aliassime, ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA: esordio impegnativo per il romano in Ohio

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, primo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento in Ohio (Stati Uniti), il romano è atteso da un match probante più per la classifica e lo storia del canadese, che però sta vivendo un periodo di forma molto critico.

Auger-Aliassime, infatti, è reduce da tante sconfitte, molte delle quali nei primi turni dei vari tornei, ivi compreso il brutto ko nel torneo di casa a Toronto contro l’australiano Max Purcell. Vedremo se Berrettini saprà approfittare della situazione, visto che anche lui ha vissuto una fase di carriera piuttosto oscura, ma forse è riuscito a venirne a capo.

Le prestazioni a Toronto hanno destato questa sensazioni, forti anche di quanto l’italiano ha saputo fare a Wimbledon, dove si era spinto fino agli ottavi di finale, pur avendo poche partite nelle gambe. La sfida contro Jannik Sinner in Canada, pur persa, ha messo in mostra un Berrettini in ripresa che ha necessità di giocare proprio per abituarsi a gestire nel migliore dei modi certe fasi di partita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, primo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 17.00 italiane. Buon divertimento!

