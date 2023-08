Sorteggio WTA Cincinnati, tabellone dal 1° turno alla finale: Elisabetta Cocciaretto subito contro Stephens, Swiatek guida il seeding

Nottata intensa per il sorteggio del tabellone del torneo di Cincinnati. Dopo la pubblicazione del main draw maschile, è stata resa nota la composizione di quello femminile. Sui campi dell’Ohio, dal 14 al 20 agosto, i punti di riferimento saranno la polacca Iga Swiatek (testa di serie n.1) ed Aryna Sabalenka, rispettivamente nella parte alta e bassa del tabellone.

Swiatek però nei quarti di finale potrebbe incrociare chi l’anno scorso ha vinto il titolo sul cemento americano, ovvero la francese Caroline Garcia (testa di serie numero 6). Garcia che, a sua volta, potrebbe affrontare nel secondo turno l’unica italiana presente nel tabellone principale, ovvero Elisabetta Cocciaretto.

La nostra portacolori, reduce dal successo sulla terra rossa di Losanna, si cimenterà sull’hard per prepararsi al meglio in vista degli US Open. Sul suo cammino ci sarà nel primo turno la statunitense Sloane Stephens e non sarà certamente un impegno così semplice per la marchigiana.

Swiatek poi potrebbe affrontare al secondo turno chi l’ha fatta faticare non poco a Montreal, ovvero la statunitense Danielle Collins, che esordirà contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Molto interessante poi il primo turno che vedrà sfidarsi la lettone Jelena Ostapenko e la ceca Karolina Pliskova, con la vincitrice che giocherà contro la testa di serie numero 4, Elena Rybakina.

TABELLONE PRINCIPALE WTA 1000 CINCINNATI

PARTE ALTA

1 SWIATEK, Iga POL Bye

WC COLLINS, Danielle USA-PAVLYUCHENKOVA, Anastasia

ZHENG, Qinwen CHN-Qualifier

WC WILLIAMS, Venus USA-16 KUDERMETOVA, Veronika

10 VONDROUSOVA, Marketa CZE-SINIAKOVA, Katerina CZE

WC NAEF, Celine SUI-POTAPOVA, Anastasia

STEPHENS, Sloane USA-COCCIARETTO, Elisabetta ITA

Bye 6 GARCIA, Caroline FRA

4 RYBAKINA, Elena KAZ Bye

OSTAPENKO, Jelena LAT-PLISKOVA, Karolina CZE

Q Qualifier-KOSTYUK, Marta UKR

Q Qualifier-13 BENCIC, Belinda SUI

9 KVITOVA, Petra CZE-BLINKOVA, Anna

Q Qualifier-SAMSONOVA, Liudmila

Q Qualifier-SHERIF, Mayar EGY

Bye 7 GAUFF, Coco USA

PARTE BASSA

8 SAKKARI, Maria GRE Bye

ALEXANDROVA, Ekaterina-CIRSTEA, Sorana ROU

MARTIC, Petra CRO-Q Qualifier

MUCHOVA, Karolina CZE-12 HADDAD MAIA, Beatriz BRA

15 KEYS, Madison USA-MERTENS, Elise BEL

BEGU, Irina-Camelia ROU-BOUZKOVA, Marie CZE

PERA, Bernarda USA-Q Qualifier

Bye 3 PEGULA, Jessica USA

5 JABEUR, Ons TUN Bye

ZHU, Lin CHN-KALININA, Anhelina UKR

BRADY, Jennifer USA-VEKIC, Donna CRO

AZARENKA, Victoria-11 KREJCIKOVA, Barbora CZE

14 KASATKINA, Daria-WC STEARNS, Peyton USA

SVITOLINA, Elina UKR-WC WOZNIACKI, Caroline DEN

LINETTE, Magda POL-Q Qualifier

Bye 2 SABALENKA, Aryna

Foto: LaPresse