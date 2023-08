Sorteggio ATP Cincinnati, tabellone dal 1° turno alla finale: Sinner in rotta con Djokovic, Berrettini vuole Rune

Il Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena sul cemento della località statunitense dal 13 al 20 agosto. Il circuito ATP prosegue la propria avventura in Nordamerica e, dopo la tappa canadese di Toronto, sbarca negli Stati Uniti: ci si avvicina a grandi passi agli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione. La kermesse si preannuncia altamente spettacolare, con tanti fenomeni pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo.

I giocatori italiani cercheranno di essere assolutamente protagonisti. Jannik Sinner gode di un bye al primo turno, poi la testa di serie numero 8 se la dovrà vedere contro Francisco Cerundolo o un qualificato. L’altoatesino è in rotta di collisione con lo statunitense Taylor Fritz al terzo turno, ma l’americano dovrà fare i conti con Jiri Lehecka al primo turno e poi potrebbe sfidare il nostro Lorenzo Sonego, che debutterà contro un qualificato.

Matteo Berrettini esordirà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 12. Match arduo ma non impossibile per il romano, che punta al secondo turno contro il vincente di Gasquet-Mannarino, per poi meritarsi un potenziale terzo turno contro il danese Holger Rune. La sfortuna perseguita Lorenzo Musetti: esordio tutt’altro che semplice contro il britannico Daniel Evans per poi meritarsi un secondo turno contro il russo Daniil Medvedev, sarebbe la rivincita dell’ottavo di finale di Toronto.

Berrettini e Musetti sono nello stesso quarto di tabellone e nella stessa metà di Jannik Sinner, che potrebbe avere un quarto di fuoco contro il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe trovare nell’ordine John Isner, Tommy Paul e Casper Ruud, prima di una potenziale semifinale contro Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev. In quella metà di tabellone non ci sono italiani. Di seguito il tabellone completo del Masters 1000 di Cincinnati e gli avversari degli italiani.

TABELLONE MASTERS 1000 CINCINNATI 2023

[1] Carlos Alcaraz BYE

John Isner vs Qualificato

Ugo Humbert vs Qualificato

[14] Tommy Paul vs Miomir Kecmanovic

[10] Frances Tiafoe vs Tallon Griekspoor

Brandon Nakashima vs Stan Wawrinka

Llyod Harris vs Qualificato

[5] Casper Ruud BYE

[4] Stefanos Tsitsipas BYE

Ben Shelton vs Christopher Eubanks

Hubert Hurkacs vs Qualificato

[15] Borna Coric vs Sebastian Korda

[11] Karen Khachanov vs Andy Murray

Roman Safiullin vs Nicolas Jarry

Emil Ruusuvuori vs Qualificato

[7] Andrey Rublev BYE

—-

[6] Holger Rune BYE

Mackenzie McDonald vs Yannick Hanfmann

Richard Gasquet vs Adrian Mannarino

[12] Felix Auger-Aliassime vs Matteo Berrettini

[16] Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov

Gregoire Barrere vs Yoshihito Nishioka

Daniel Evans vs Lorenzo Musetti

[3] Daniil Medvedev BYE

[8] Jannik Sinner BYE

Francisco Cerundolo vs Qualificato

Lorenzo Sonego vs Qualificato

[9] Taylor Fritz vs Jiri Lehecka

[13] Cameron Norrie vs Gael Monfils

Alex de Minaur vs J.J. Wolf

Alejandro Davidovich Fokina vs Tomas Martin Etcheverry

[2] Novak Djokovic BYE

I PRIMI TURNI DEGLI ITALIANI A CINCINNATI

Jannik Sinner BYE

Matteo Berrettini vs Felix Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti vs Daniel Evans

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Foto: Lapresse