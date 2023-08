Sorteggio US Open 2023: subito Camila Giorgi-Pegula, italiane non fortunate. Swiatek-Sabalenka, la sfida per il numero 1

Il sorteggio del tabellone femminile degli US Open è stato svelato pochi minuti fa attraverso le piattaforme web ufficiali e social dell’ultimo Slam dell’anno. Come noto, infatti, accade da alcuni anni che le estrazioni avvengano a porte chiuse, dietro le quinte, e tutto venga poi svelato al pubblico in questa inusuale, e forse anche poco giusta, maniera.

Torna in scena la corsa tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka per il numero 1. Tra la polacca e la bielorussa le cose stanno in maniera molto semplice. Se l’attuale leader WTA rivincerà il torneo, sarà certa di restare in vetta. Diversamente, qualora l’odierna numero 2 facesse un risultato migliore o uguale di lei, la scalzerebbe in questa che è una rincorsa ormai durata svariati mesi e spesso fermatasi a un passo dal traguardo. Complessivamente il tabellone più invitante, almeno fino ai quarti, ce l’ha Swiatek, che però a quel punto del torneo potrebbe incrociare l’americana Coco Gauff. Sabalenka rischia già a livello di terzo turno con l’ucraina Elina Svitolina e, più in generale, ha ostacoli meno simpatici.

Per quel che riguarda le italiane, balza subito all’occhio, nella parte bassa, il match tra Camila Giorgi e Jessica Pegula. Non sembrano esserci particolari alternative, a parte Badosa-Venus Williams, in merito alla possibilità di inserire questo confronto sull’Arthur Ashe Stadium. Del resto, se c’è una che può creare scompiglio, nelle condizioni giuste, questa è l’azzurra, anche se è sempre difficile intuirne la condizione. Nella parte bassa anche Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, che però partono da sfavorite, in maniera peraltro non piccolissima, contro rispettivamente la kazaka Yulia Putintseva e la ceca Barbora Krejcikova.

Difficile dire quanto sia stata realmente sfortunata Jasmine Paolini: questo perché la toscana incrocia Jelena Ostapenko, ed è noto come le lune della lettone possano essere veramente (molto) alternate. Quanto a Elisabetta Cocciaretto, la sua prima da testa di serie in uno Slam arriva con una qualificata e un possibile terzo turno con Swiatek, a eventuale condizione di superare un (non certo impossibile) secondo turno con una tra l’americana Lauren Davis e la montenegrina Danka Kovinic.

US OPEN 2023: TABELLONE FEMMINILE

Swiatek (POL) [1]-Peterson (SWE)

Ngounoue (USA) [WC]-Saville (AUS)

Davis (USA)-Kovinic (MNE)

Qualificata-Cocciaretto (ITA) [29]

Ostapenko (LAT) [20]-Paolini (ITA)

Cornet (FRA)-Avanesyan

Grabher (AUT)-Xiyu Wang (CHN)

Pera (USA)-Kudermetova [16]

Kvitova (CZE) [11]-Bucsa (ESP)

Qualificata-Wozniacki (DEN) [WC]

Qualificata-Brady (USA)

Sasnovich-Linette (POL) [24]

Mertens (BEL) [32]-Qualificata

Collins (USA)-L. Fruhvirtova (CZE)

Qualificata-M. Andreeva

Qualificata-Gauff (USA) [6]

Rybakina (KAZ) [4]-Kostyuk (UKR)

Udvardy (HUN)-Tomljanovic (AUS)

Kalinskaya-Siniakova (CZE)

Day (USA) [WC]-Cirstea (ROU) [30]

Azarenka [18]-Ferro (FRA) [WC]

Zhu (CHN)-Sherif (EGY)

Qualificata-Betova

Rakhimova-Bencic (SUI) [15]

Muchova (CZE) [10]-Hunter (AUS) [WC]

Frech (POL)-Navarro (USA)

Gracheva (FRA)-Townsend (USA)

Stephens (USA)-Haddad Maia (BRA) [19]

Kalinina (UKR) [28]-Sorribes Tormo (ESP)

Qualificata-Xinyu Wang (CHN)

Schmiedlova (SVK)-Baindl (UKR)

Masarova (ESP)-Sakkari (ESP) [8]

Garcia (FRA) [7]-Qualificata

Boulter (GBR)-Parry (FRA)

Stearns (USA)-Tomova (BUL)

Tauson (DEN)-Potapova [27]

Alexandrova [22]-Fernandez (CAN)

Andreescu (CAN)-Tsurenko (UKR)

Trevisan (ITA)-Putintseva (KAZ)

Qualificata-Vondrousova (CZE) [9]

Samsonova [14]-Liu (USA)

Begu (ROU)-Korpatsch (GER)

Qualificata-Qualificata

Rus (NED)-Keys (USA) [17]

Svitolina (UKR) [26]-Friedsam (GER)

Pavlyuchenkova-Qualificata

Tig (ROU)-Marino (CAN)

Giorgi (ITA)-Pegula (USA) [3]

Jabeur (TUN) [5]-Osorio (COL)

Noskova (CZE)-Brengle (USA)

Maria (GER)-Martic (CRO)

Krueger (USA) [WC]-Bouzkova (CZE) [31]

Zheng (CHN) [23]-Podoroska (ARG)

Strycova (CZE)-Kanepi (EST)

Montgomery (USA) [WC]-Qualificata

Bronzetti (ITA)-Krejcikova (CZE) [12]

Kasatkina [13]-Parks (USA)

Bogdan (ROU)-Kenin (USA)

Badosa (ESP)-V. Williams (USA) [WC]

Qualificata-Vekic (CRO) [21]

Pliskova (CZE) [25]-Qualificata

Dolehide (USA)-Burel (FRA)

Blinkova-Burrage (GBR)

Zanevska (BEL)-Sabalenka [2]

Foto: LaPresse / Olycom