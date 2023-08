Sorteggio Champions League: le fasce delle squadre italiane e le possibili avversarie. La situazione di Napoli, Inter, Milan, Lazio

Si avvicina sempre di più il momento del sorteggio. La UEFA Champions League sta per entrare sempre più nel vivo. Tra meno di un mese, per l’esattezza tra il 19 e il 20 settembre, si giocherà la prima giornata della nuova edizione 2023/2024. Prima, però, dovranno essere sorteggiati i vari gironi. Quando avverrà il sorteggio? Il prossimo 31 agosto si pescheranno dalle urne tutte le compagini che andranno a comporre i singoli gruppi.

Devono però ancora essere determinate le altre formazioni che prenderanno parte alla massima competizione europea per club. Ieri e oggi si sono giocati e si giocheranno i Playoff della Champions League: dopo gli spareggi, con le partite di ritorno che si disputeranno la prossima settimana, ci saranno dunque le estrazioni. Ricordiamo, inoltre, che le singole squadre sono divise per fasce che in tutto sono quattro. Nella prima, quella delle teste di serie, è presente una sola compagine italiana: il Napoli di Rudi Garcia.

Occhio perché i partenopei potrebbero pescare, dalla seconda fascia (la stessa dell’Inter), Borussia Dortmund, Lipsia, Porto e poi ancora Real Madrid, Manchester United piuttosto che Atletico Madrid e Arsenal. I nerazzurri di mister Simone Inzaghi invece, potrebbero incrociare formazioni come il Barcellona, il Manchester City, il Bayern Monaco o il PSG, senza dimenticare il Benfica, il Siviglia e il Feyenoord. Infine la Lazio e il Milan, in terza fascia, rischiano gironi di ferro pescando le squadre straniere sopracitate. Ma ecco di seguito la suddivisione per fasce del sorteggio della prossima Champions League.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, più tre da determinare

più tre da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle più cinque da determinare

più cinque da determinare Celtic e Real Sociedad da definire

Foto: LaPresse