Sinner-Murray oggi, ATP Toronto 2023: orario, programma, tv, streaming

Il terzo turno del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2023 di tennis si disputerà interamente oggi, giovedì 10 agosto: la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà lo scozzese Andy Murray. Si tratta del terzo incrocio tra i due: 1-1 nei precedenti.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 18.30, NON PRIMA DELLE 20.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MURRAY (4° MATCH DALLE 18.30, MA IL 3° INIZIA ALL’1.00)

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma il terzo match, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il polacco Hubert Hurkacz, inizierà non prima dell’1.00 ora italiana. A seguire scenderanno in campo l’italiano e lo scozzese.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Murray in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Andy Murray.

CALENDARIO SINNER-MURRAY ATP TORONTO 2023

Giovedì 10 agosto – Center Court

Dalle ore 18.30 italiane

Mackenzie McDonald-Milos Raonic

Non prima delle 20.00 italiane

Lorenzo Musetti-Daniil Medvedev

Non prima dell’1.00 italiana

Carlos Alcaraz-Hubert Hurkacz

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 7)-Andy Murray (Scozia) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-MURRAY ATP TORONTO 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go e Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse / Olycom