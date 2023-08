WTA Montreal 2023, Camila Giorgi lotta per tre set con Petra Kvitova ma cede alla distanza

Si ferma al secondo turno il cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA 1000 di Montreal: sul cemento outdoor canadese la qualificata azzurra cede il passo alla ceca Petra Kvitova, numero 7 del seeding, la quale si impone per 6-2 5-7 6-0 in due ore e sei minuti, ed ora affronterà negli ottavi l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 12 del tabellone.

Nel primo set la ceca parte subito forte e trova lo strappo in apertura, sfruttando ai vantaggi la seconda occasione. Giorgi prova a far male a Kvitova in risposta, ma non conquista mai più di due quindici nei game in cui la ceca va alla battuta. Nel settimo gioco, invece, è Kvitova a trovare un secondo strappo alla quarta opportunità, volando così sul 5-2 e chiudendo poi col servizio a disposizione sul 6-2 dopo 40 minuti.

Il secondo parziale pare ricalcare il primo quando la ceca trova lo strappo a 30 nel terzo gioco, ma Giorgi questa volta riesce a reagire ed a trovare il controbreak a 15 nel sesto game. L’azzurra cede nuovamente la battuta a zero nel nono gioco e Kvitova va a servire per il match, ma l’azzurra da quel momento vince tre giochi consecutivi, tutti a 30, strappando per due volte la battuta alla ceca, vincendo il set per 7-5 dopo 54′.

La frazione decisiva è combattuta soltanto nel primo e nell’ultimo game: in apertura Giorgi si fa trascinare ai vantaggi e poi cede la battuta, uscendo praticamente dal match nei quattro giochi successivi, vinti tutti a 15 da Kvitova, la quale va a servire per il match e si ritrova sotto 0-40, ma poi vince 5 punti consecutivi e chiude sul 6-0 dopo 32 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la ceca, che vince 90 punti contro i 70 dell’azzurra, facendo meglio di Giorgi sia con la prima in campo (72% di punti conquistati contro 58%) che con la seconda (43% contro 38%). Kvitova converte 7 delle 14 palle break avute, mentre l’italiana chiude a quota 3/7. La ceca mette a segno 6 ace ma commette 9 doppi falli, mentre Giorgi chiude senza ace e con 7 doppi falli.

Foto: LaPresse