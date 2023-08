Sinner-Lajovic oggi, ATP Cincinnati 2023: orario, programma preciso, tv, streaming

Dopo il successo di Toronto, torna in campo, direttamente al secondo turno del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner, testa di serie numero 8, che oggi, mercoledì 16 agosto, dopo aver ottenuto un bye al primo turno, sfiderà il qualificato serbo Dusan Lajovic.

Il match sarà il secondo di giornata in programma dalle ore 17.00 italiane sul Grandstand, subito dopo quello di un altro italiano, Lorenzo Musetti, che affronterà il russo Daniil Medvedev. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Sinner e Lajovic: non ci sono precedenti.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Lajovic in diretta tv su Sky Sport Summer o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Dusan Lajovic.

CALENDARIO SINNER-LAJOVIC OGGI

Mercoledì 16 agosto – Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

Lorenzo Musetti (Italia) – Daniil Medvedev (Russia, 3)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 8) – Dusan Lajovic (Serbia, Q)



PROGRAMMA SINNER-LAJOVIC OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer o Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse