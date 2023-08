A che ora il Palio di Siena stasera in tv e su che canale vederlo: programma e favoriti

Oggi mercoledì 16 agosto (a partire dalle ore 19.00) va in scena il Palio di Siena 2023. Seconda carriera dell’anno in Piazza del Campo: dopo l’evento del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano, nuovo appuntamento in terra toscana per la kermesse dedicata alla Madonna dell’Assunta. Il giorno dopo Ferragosto si consuma un tradizionale spettacolo intriso di storia e che anche quest’anno regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati.

I grandi favoriti della vigilia sono sostanzialmente tre: la Giraffa perché la cavalla Abbasantesa sarà montata da Tittia, reduce da cinque trionfi consecutivi e a caccia dell’undicesimo sigillo in carriera; l’Oca con Zio Frac (già vincitore il 2 luglio 2022 con i colori del Drago e con in groppa proprio Tittia) cavalcato da Brigante; la Pantera con il cavallo Anda e Bola su cui vedremo all’opera il quotato Scompiglio.

Al secolo Giovanni Atzeni, Tittia trionfò proprio con la Giraffa il 2 luglio 2019 su Tale e Quale, poi il sigillo con Remorex in rappresentanza della Selva il 16 agosto 2019 (scosso nell’occasione) e l’affermazione con Zio Frac rivestito dei colori del Drago il 2 luglio 2022, alla ripresa dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Gli ultimi due sigilli sono arrivati sulla splendida Violenta da Clodia, il 17 agosto 2022 con il Leocorno e il 2 luglio 2023 con la Selva.

Tittia insegue non soltanto la sesta affermazione di fila, ma l’undicesima della carriera. Avvicinerebbe ulteriormente la vetta dell’albo d’oro dove primeggia Aceto con 14 palii vinti, seguito a quota tredici da Trecciolino e Picino. Appaiono decisamente più attardati nei pronostici della vigilia la Torre (Tabacco montato da Carburo), il Drago (Vitzichesu montato da Tempesta), il Bruco (l’esordiente Zenis montato da Bellocchio), l’Aquila (Bighino cavalca Viso d’angelo), l’Istrice (Tamurè sarà in groppa a Antine Day), la Tartuca con Grandine su Schietta, la Chiocciola con Reo Confesso e Gingillo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Palio di Siena 2023 (Palio dell’Assunta del 16 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su LA7; in diretta streaming su la7.it; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DI SIENA 2023 OGGI

Mercoledì 16 agosto

Ore 16.50 Palio di Siena 2023, corteo storico

Ore 19.00 Palio di Siena 2023, carriera dell’Assunta (l’evento vero e proprio)

PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: LA7, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: la7.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

