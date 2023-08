Sinner e lo svantaggio del recupero contro De Minaur: australiani più riposato

Jannik Sinner punta al suo primo, grande successo in carriera. Questa sera il ragazzo di Sesto Pusteria si giocherà il titolo Masters1000 di Toronto contro Alex De Minaur, avversario sempre sconfitto in carriera. Ma l’azzurro partirà con un piccolo handicap rispetto all’australiano, che avrà qualche ora di riposo in più.

L’australiano ci ha messo poco per avere ragione di Alejandro Davidovich Fokina, che ha racimolato soltanto cinque giochi nella sfida di ieri sera e chiudendo attorno alle dieci di sera italiane. Mentre l’azzurro, per scendere in campo oltre tre ore e mezza dopo con Tommy Paul, con conseguente successo quasi alle quattro del mattino.

E aggiungendo anche eventuali conferenze stampa post partita e trasferimento verso l’albergo, ci sarà stato bisogno di almeno un’altra ora per potersi rimettere a riposo in vista del match contro Alex De Minaur. Una forbice di tempo che potrebbe essere abbastanza importante, con l’altoatesino che avrà bisogno delle sue migliori doti di fondista per potersi presentare tirato a lucido alla sfida.

Jannik però butterà il cuore oltre l’ostacolo per poter conseguire quello che, sul cemento di Toronto, sarebbe il successo più importante della sua carriera. E che potrebbe lanciarlo per fare un passo in più verso i piani altissimi di questa disciplina.

