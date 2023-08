Sinner-De Minaur, le quote per le scommesse: i bookmakers premiano l’italiano, attenzione alle insidie

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella Finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che in semifinale ha regolato lo statunitense Tommy Paul, incrocerà la racchetta con il solido australiano, reduce dal successo sullo spagnolo Davidovich Fokina. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento sul cemento canadese poiché l’oceanico sembra essere nella settimana di grazia.

In palio la conquista del torneo, entrambi stanno inseguendo il primo sigillo in carriera in un “1000”. L’altoatesino è al secondo atto conclusivo stagionale in una kermesse di questo calibro e al terzo della carriera (ha perso i due precedenti a Miami), nel corso di questa annata agonistica si è fermato anche in due occasioni in semifinale. Sono ben quattro i precedenti: l’azzurro, attuale numero 8 del ranking ATP, si è imposto in tutte le occasioni.

Ancora una volta, com’è successo per l’arco dell’intero torneo, Jannik Sinner partirà con i favori del pronostico. Tutti gli allibratori sono d’accordo e non si scappa da una previsione oggettivamente molto ben delineata alla vigilia dell’incontro. Le quote per le scommesse sono nitide, tanto che i bookmakers danno a 1.40 la vittoria dell’azzurro (puntando 10 euro se ne vincono 14). Molto interessante la quota per il successo in due set, che raggiunge 1.95. L’affermazione di de Minaur è quotata tra 2.90 e 3.20 (se si giocano 10 euro se ne possono vincere tra 29 e 32).

SINNER-DE MINAUR: QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vittoria Sinner: 1.40

Vittoria De Minaur: 2.90-3.20

Foto: Lapresse