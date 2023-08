Sci alpino, infortunio al ginocchio per Tommaso Sala: legamenti salvi?

C’è apprensione nello sci alpino azzurro. Tommaso Sala ha infatti rimediato un trauma distorsivo mentre si trovava in Sudamerica per il raduno della Nazionale, tanto da costringerlo a rientrare in Italia per svolgere ulteriori accertamenti.

Come riporta una nota pubblicata dalla FISI, l’atleta è caduto in allenamento sulle nevi argentine di Ushuaia, avvertendo subito dolore. Sul posto si è quindi sottoposto a una risonanza magnetica e una TAC che fortunatamente, in prima battuta, hanno escluso l’interessamento dei legamenti.

Tuttavia però nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 agosto, l’azzurro eseguirà una visita più approfondita affidandosi al Dottore Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, per poter avere una diagnosi definitiva e scongiurare altri problemi.

La FISI fornirà tutti gli aggiornamenti nel caso non appena il quadro di Sala sarà chiarito.

Foto: LaPresse