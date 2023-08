Sci alpino, Dominik Paris in partenza verso il Sudamerica. I velocisti azzurri al lavoro tra Argentina e Cile

La stagione di Dominik Paris comincerà dall’Argentina. Il velocista azzurro è pronto a partire per il Sudamerica, dove si svolgerà il raduno della squadra azzurra. L’altoatesino sarà presente a Ushuaia fino al 4 di settembre e poi raggiungerà il Cile, dove svolgerà ulteriori allenamenti presso il comprensorio di La Parva fino al 17 settembre.

In Cile, Paris ritroverà gli altri azzurri della velocità, che hanno in programma di partire il 25 agosto e non faranno tappa in Argentina come invece il più illustre compagno. Saranno presenti: Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Niccolò Molteni, Florian Schieder e Pietro Zazzi.

Paris verrà seguito fin da subito da Alberto Ghidoni, Luis Kuppelwieser e Sepp Zanon e dal 23 agosto ci sarà anche il direttore tecnico maschile Massimo Carca. Il resto del gruppo azzurro verrà seguito dall responsabile del settore velocità Lorenzo Galli, con Cesare Prati, Christian Corradino, Patrick Staudacher, Ales Kalamar, Irvin Marta, Einar Prucker e Davide Verga.

Tutti i velocisti azzurri torneranno in Italia il 23 settembre. La prima gara di Coppa del Mondo dedicata alla velocità è in programma ad inizio novembre sulla pista che collega Zermatt e Cervinia.

FOTO: LaPresse