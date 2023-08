Scherma, Universiadi 2023: doppia medaglia azzurra! Oro per gli sciabolatori, argento per le spadiste

Doppia medaglia per l’Italia nelle quarta giornata della scherma alle Universiadi 2023 in corso di svolgimento a Chengdu. Un sabato nel quale sono cominciate le prove a squadre, con lo strepitoso oro conquistato dagli sciabolatori e con l’argento delle spadiste.

Il quartetto composto da Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Giacomo Mignuzzi è salito sul gradino più alto del podio, battendo in finale la Corea del Sud con il punteggio di 45-38. Il bronzo è andato al Kazakistan.

Gli azzurri avevano cominciato il loro cammino con il successo negli ottavi di finale contro l’Azerbaigian per 45-31, poi nei quarti di finale un netto 45-30 alla Polonia. In semifinale gli azzurri hanno dominato contro il Kazakistan, superato per 45-26.

Oro per gli sciabolatori e argento per le spadiste. Le azzurre (Sara Maria Kowalczyk, Alessandra Bozza, Roberta Marzani, Gaia Traditi) si sono arrese solamente in finale contro la Cina per 28-34. Medaglia di bronzo per l’Ungheria, che ha battuto il Giappone per 42-33.

L’Italia aveva battuto agli ottavi di finale l’Australia per 45-27 e poi aveva vinto agevolmente anche nei quarti contro l’Ucraina per 45-23. In semifinale le azzurre si erano imposte sul Giappone per 45-40.

Foto: Bizzi/Federscherma