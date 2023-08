Atletica, Ceccarelli non si nasconde: “Sto rosicando. Nel finale sono rigido, penso già alla staffetta”

Samuele Ceccarelli non fa l’impresa ed esce di scena nelle batterie dei 100 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma al National Athletics Centre di Budapest. Il 23enne toscano, oro europeo indoor in carica dei 60, non è riuscito a staccare il pass per le semifinali della gara regina chiudendo la sua heat in quarta piazza con un crono di 10.26 (-0.6 m/s) e mancando il ripescaggio.

“Sicuramente avrei voluto fare meglio. Chiunque si presenta ad appuntamenti come questi punta sempre a fare il meglio possibile. Io in ogni caso sono contento, ma ammetto di rosicare un po’ perché mi è piaciuta molto la partenza. Sono rimasto incollato a chi di dovere e sono rimasto abbastanza sciolto fino a metà gara, poi subentra sempre un po’ di rigidità sulla quale bisognerà sicuramente lavorare l’anno prossimo“, dichiara il nativo di Massa.

“Non mi sento di recriminarmi qualcosa in particolare. Porto a casa comunque un’ottima esperienza. Ho sempre un punto critico a metà gara e purtroppo nelle ultime settimane abbiamo perso qualche giorno di allenamento tra problemini fisiologici vari. Questo sicuramente un po’ mi ha penalizzato, però è un buon punto di partenza ed un punto d’arrivo per questa stagione lunga e ricca“, prosegue il campione italiano ed europeo in carica sui 60 metri ai microfoni della Rai.

Sul prossimo appuntamento di questi Mondiali, la staffetta 4×100 metri maschile: “Adesso qualche giorno di pausa per recuperare soprattutto a livello fisico, perché voglio essere proprio al top. Giusto il tempo per rilassare un attimo la mente, ma non troppo, cioè eliminare il pensiero della gara individuale per dedicarsi totalmente alla staffetta“.

Foto: Lapresse