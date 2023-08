Rugby, Italia: Menoncello “Pronto a tornare per il Sei Nazioni 2024”

Salterà i Mondiali in Francia per un brutto infortunio subito durante i test d’avvicinamento all’appuntamento iridato e per gli azzurri è stato un brutto colpo. Tommaso Menoncello, centro della Benetton Treviso, è uno dei punti fermi dell’Italrugby e la sua assenza si farà sentire nella trequarti italiana in Francia. Ma Tommaso guarda già al futuro, come dice nell’intervista rilasciata al Gazzettino.

“Dopo il placcaggio ho capito subito che c’era qualcosa che non andava. Non era il dolore, ma la percezione che potesse essere qualcosa di grave è stata pressoché immediata. Non piangevo per il dolore fisico, ma per aver riportato un infortunio grave che mi avrebbe fatto saltare la Rugby World Cup” ha raccontato il giocatore.

“Ragionando a freddo non rappresenta un sogno spezzato. Spero e mi auguro di arrivare a giocare tanti altri Mondiali. E’ stata una tappa sfortunata. Credo che l’infortunio aiuterà a forgiarmi. Io comunque guarderò tutte le partite, perché mi sento parte del gruppo, anche se non sarò lì con loro” continua Menoncello, che poi guarda al futuro.

“Da qualche giorno sono tornato ad allenarmi in palestra, anche se per ora sono abbastanza limitato e non posso per ovvie ragioni fare molto. Il prossimo Sei Nazioni è il primo obiettivo. Vorrà dire che dimostrerò li quello che avrei potuto dare al Mondiale. Ovviamente prima devo recuperare e fare bene con il Benetton, che vorrei ringraziare per come mi sta sostenendo e per la fiducia che tutti mi stanno dando, ma pensando all’Italia il focus è sul Sei Nazioni 2024” ha concluso Menoncello.

