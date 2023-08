Rugby, il ranking internazionale aggiornato in vista dei Mondiali

Nel mondo le migliori Nazionali di rugby si stanno preparando alla Coppa del Mondo 2023, in programma dall’8 settembre al 28 ottobre in Francia con una serie di Test Match internazionali per mettere a punto la preparazione in vista della rassegna iridata.

Nel ranking mondiale aggiornato lunedì 7 agosto le squadre che si ritroveranno Oltralpe tra meno di un mese occupavano 20 delle prime 22 posizioni, con le uniche eccezioni di USA e Spagna, rispettivamente 17ma e 20ma, a fare da intruse tra le partecipanti alla Coppa del Mondo.

Proprio nell’ultimo aggiornamento ha guadagnato una posizione l’Italia, che nonostante la sconfitta, indolore in termini di punti nel ranking, patita in Irlanda, ha approfittato della sconfitta interna per 12-35 accusata dal Giappone a Tokyo contro le Fiji.

RANKING MONDIALE RUGBY AL 7 AGOSTO 2023

1 Irlanda 91.82

2 Nuova Zelanda 90.77

3 Francia 89.00

4 Sudafrica88.97

5 Scozia 84.24

6 Inghilterra 81.01

7 Argentina 80.86

8 Australia 79.87

9 Galles 79.18

10 Fiji 78.70

11 Georgia 76.23

12 Samoa 76.19

13 Italia 74.63

14 Giappone 74.29

15 Tonga 70.29

16 Portogallo 67.62

17 USA 67.21 – assente in Coppa del Mondo –

18 Uruguay 66.63

19 Romania 64.56

20 Spagna 64.05 – assente in Coppa del Mondo –

21 Namibia 61.38

22 Cile 60.72

Foto: LaPresse