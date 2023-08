Rugby, il ranking a tre settimane dai Mondiali

Mancano ormai poche settimane alla Coppa del Mondo 2023, in programma dall’8 settembre al 28 ottobre in Francia e sui campi del Vecchio Continente ci si prepara all’appuntamento iridato con una serie di Test Match internazionali per mettere a punto la preparazione in vista della rassegna iridata.

Partite che hanno influito sul ranking mondiale, ben diverso da quello che tre anni fa decise le fasce per i gironi della Rugby World Cup. E a poco meno di tre settimane dal calcio d’inizio è il Sudafrica a spaventare le avversarie, con la vittoria nella sfida con il Galles che ha fatto balzare gli Springboks sul podio mondiale.

Ecco, dunque, come è la classifica delle prime 22 squadre al mondo, cioè il ranking che comprende tutte e 20 le formazioni che parteciperanno al prossimo Mondiale.

RANKING MONDIALE RUGBY AL 21 AGOSTO 2023

1 Irlanda 91.82

2 Nuova Zelanda 90.77

3 Sudafrica 89.37

4 Francia 89.22

5 Scozia 84.01

6 Inghilterra 81.53

7 Argentina 80.86

8 Australia 79.87

9 Fiji 78.70

10 Galles 78.26

11 Georgia 76.23

12 Samoa 76.19

13 Italia 74.63

14 Giappone 74.29

15 Tonga 70.29

16 Portogallo 68.61

17 Uruguay 66.63

18 USA 66.22 – assente in Coppa del Mondo –

19 Romania 64.56

20 Spagna 64.05 – assente in Coppa del Mondo –

21 Namibia 61.61

22 Cile 60.49

