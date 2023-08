Rugby, designati gli arbitri dei match dell’Italia in Coppa del Mondo

Sono state rese note da World Rugby le designazioni arbitrali per la prima fase a gironi della Coppa del Mondo 2023: nel panel dei direttori di gara presenti alla rassegna iridata è inserito anche l’italiano Andrea Piardi, designato come assistente in sei partite.

L’Italia esordirà in Coppa del Mondo 2023 a Saint Etienne il 9 settembre contro la Namibia e ad arbitrare sarà Andrew Brace, mentre nel secondo match contro l’Uruguay, previsto a Nizza il 20 settembre, a dirigere sarà Angus Gardner.

Gli azzurri giocheranno poi due match a Lione, prima contro la Nuova Zelanda il 29 settembre, quando il direttore di gara sarà Matthew Carley, poi contro i padroni di casa della Francia il 6 ottobre, quando ad arbitrare sarà Karl Dickson.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DEI MATCH DELL’ITALIA

Rugby World Cup 2023 – I giornata – Girone A – 09.09.2023 – ore 13

Italia v Namibia

Arb: Andrew Brace (IRFU)

AA1 1: Paul Williams (NZR)

AA2 2: Chris Busby (IRFU)

TMO: Joy Neville (IRFU)

Rugby World Cup 2023 – II giornata – Girone A – 20.09.2023 – ore 17.45

Italia v Uruguay

Arb: Angus Gardner (RA)

AA1: Andrew Brace (IRFU)

AA2: Jordan Way (RA)

TMO: Tom Foley (RFU)

Rugby World Cup 2023 – III giornata – Girone A – 29.09.2023 – ore 21

Nuova Zelanda v Italia

Arb: Matthew Carley (RFU)

AA1: Nic Berry (RA)

AA2: Christophe Ridley (RFU)

TMO: Brett Cronan (RA)

Rugby World Cup 2023 – IV giornata – Girone A – 06.10.2023 – ore 21

Francia v Italia

Arb: Karl Dickson (RFU)

AA1: Luke Pearce (RFU)

AA2: Craig Evans (WRU)

TMO: Marius Jonker (SARU)

I MATCH CON ANDREA PIARDI COME ASSISTENTE

Irlanda v Romania – Bordeaux – 09.09.2023

Giappone v Cile – Tolosa – 10.09.2023

Galles v Portogallo – Nizza – 16.09.2023

Inghilterra v Giappone – Nizza – 16.09.2023

Inghilterra v Cile – Montpellier – 23.09.2023

Australia v Portogallo – Saint Etienne – 01.10.23

Foto: LiveMedia/Ettore Griffoni