Risultati amichevoli Serie A di oggi (5 agosto): tutti i marcatori. Crollo Atalanta a Berlino, perdono anche Bologna e Fiorentina

A due settimane dal via della Serie A 2023-2024, tutte le venti squadre partecipanti sono impegnate nelle amichevoli prestagionali: andiamo a scoprire, gara per gara, i risultati delle partite di questo sabato che hanno visto coinvolte ben dieci formazioni, praticamente la metà dei club della massima categoria.

La prima squadra ad esser scesa in campo è stata il Sassuolo, impegnato in Germania contro il Wolfsburg: la sfida è finita in parità per 1-1. A segno per i neroverdi il trequartista albanese Nedim Bajrami al 42′ del primo tempo, il quale ha risposto al vantaggio iniziale di Jonas Wind.

Oltre agli emiliani, altre tre squadre erano impegnate sul suolo tedesco: l’Empoli di Alessio Dionisi è caduto per mani del Friburgo di Vincenzo Grifo: i biancorossi si sono imposti con le reti di Holer e Gregoritsch. Anche il Verona è uscito sconfitto: i veneti hanno perso infatti per 3-2 contro l’Heidenheim, club neopromosso in Bundesliga. A segno per i gialloblu Djuric e Ngonge, in gol per i tedeschi Mainka, Pieringer e Kleidienst.

L’ultimo club impegnato in Germania era l’Atalanta che ha sfidato l’Union Berlin. Per gli orobici è arrivata una sconfitta decisamente pesante: i nerazzurri hanno perso per 4-1 al termine di un match in cui la Dea ha sofferto più del dovuto. Inizio shock per i bergamaschi, i quali dopo 28′ erano già sotto di tre reti, firmate rispettivamente da Laidouni, Behrens e Fofana. Al 33′ Pasalic firma il gol della bandiera, mentre nel secondo tempo Fofana trova la doppietta, chiudendo di fatto i conti.

Sconfitte internazionali anche per Fiorentina e Bologna: la Viola è uscita perdente dalla sfida contro una delle squadre più in crescita del panorama europeo, il Newcastle: vantaggio firmato da Almiron al 38′, raddoppio siglato da Isak a otto minuti dalla fine. I rossoblù, invece, sono stati superati di misura dall’AZ Alkmaar: la rete decisiva porta il nome di Ernest Poku, a segno dopo tre minuti dall’inizio della ripresa.

Pareggiano invece Cagliari, Frosinone e Genoa: i sardi sono stati fermati dal Brest sul risultato di 1-1: vantaggio francese con Satriano al 57′, pareggio rossoblù con Pavoletti al 70′. I ciociari non sono riusciti a superare il Cosenza, al termine del match più spettacolare del giorno: Harroui e Borrelli portano sul 2-0 i gialloblu in 20′, calabresi che rispondono con Tutino al 25′ e Zilli al 66′. Frusinati nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Baez al 73′, ma nove minuti dopo Voca sigla il gol che issa il punteggio sul 3-3 definitivo. Pareggio senza reti per i liguri: 0-0 il risultato contro la Cremonese di Davide Ballardini.

L’ultimo match di giornata ha visto in campo la Salernitana di Paulo Sousa: la formazione campana è l’unica ad esser riuscita a vincere quest’oggi, imponendosi in rimonta sull’Augsburg per 2-1. Vantaggio per i tedeschi al 52′ con Tietz, il quale ha trasformato un penalty, dopo sette minuti arriva il pareggio di Lassana Coulibaly. Il gol della vittoria arriva al 73′, con Erik Botheim che sfrutta l’assist di Candreva per marcare la rete del definitivo vantaggio.

Foto: Lapresse