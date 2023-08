Regolamento sorteggio Champions League: come funzionano le fasce, le teste di serie e i paletti dell’estrazione

Oggi, giovedì 31 agosto, parte ufficialmente la Champions League 2023-2024. La massima competizione europea per club nella serata di ieri ha completato il novero delle sei squadre che, tramite playoff sono andate ad aggiungersi alle 26 già qualificate per la fase a gironi. A questo punto conosciamo tutte le 32 grandi che andranno a contendersi la coppa “con le grandi orecchie”.

Chi sarà, quindi, la squadra che andrà a succedere al Manchester City che, come ben ricordiamo, lo scorso 10 giugno ha alzato al cielo di Istanbul la sua prima Champions League della propria storia. L’ultimo atto di questa edizione che è pronta a scattare si giocherà sabato primo giugno alle ore 21.00 allo stadio di Wembley (Londra). Soprannominato la “casa del calcio”, Wembley ha ospitato sette finali di Coppa dei Campioni, più di ogni altro stadio.

Ma, pensiamo al presente. Torniamo al sorteggio che si disputerà questo pomeriggio a partire dalle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Monte-Carlo. Come si svolgerà l’evento e quali saranno i paletti per estrarre i bussolotti dalle urne? Le 32 squadre squadre, come tradizione, saranno suddivise in 4 fasce. La prima fascia è composta dai campioni in carica, dalla vincitrice dell’Europa League e da 6 campioni nazionali.

Le fasce dalla seconda alla quarta saranno determinate dal ranking per club. Una ulteriore discriminante sarà che ovviamente nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio. Le Nazioni con 4 squadre avranno la consueta divisione di 2 squadre al martedì e altrettante il mercoledì (come nel caso dell’Italia) un ulteriore paletto che sarà importante durante il sorteggio per capire quale formazione potrà finire in un determinato gruppo, o meno.

LE FASCE DEI SORTEGGI

Prima Fascia – Napoli , Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord

– , Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter

– Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Terza fascia – Lazio , Salisburgo, Milan , Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV/Rangers Glasgow

– , Salisburgo, , Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV/Rangers Glasgow Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino, Real Sociedad, Young Boys, Galatasaray, AEK Atene/Anversa

