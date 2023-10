Union Berlino-Napoli, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Manca sempre meno all’inizio della seconda giornata della Champions League 2023-2024: il Napoli di Rudi Garcia, inserita nel girone C insieme a Real Madrid, Union Berlino e Braga, sfiderà nella serata di mercoledì proprio i madrileni al Maradona in una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino continentale.

Dopo l’esordio positivo a Braga, con i partenopei che si sono imposti per 2-1 in Portogallo, la squadra del tecnico francese occupa la prima posizione nel girone ex aequo con il Real Madrid a quota 3 punti. Il match con le Merengues perciò assume un valore ancor più pesante, visto che un risultato diverso dal pareggio distanzierebbe notevolmente le due squadre nella lotta per il vertice del raggruppamento.

L’avversario successivo ai blancos del Napoli nella massima competizione europea sarà l’Union Berlino, formazione tedesca alla prima esperienza nel torneo. La squadra appartenente alla zona orientale della capitale tedesca ha destato un’ottima figura nella sua prima uscita nell’Europa che conta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, perdendo la partita solamente nel recupero della ripresa grazie al gol di Bellingham.

La sfida tra Union Berlino e Napoli, il cui via è programmato per le 21.00 allo Stadion An der Alten Forestei di Berlino (Germania), sarà visibile in tv su Sky Sport e Canale 5, in streaming su Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity.

CALENDARIO UNION BERLINO-NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 24 ottobre

