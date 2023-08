Ranking WTA (28 agosto 2023): Swiatek-Sabalenka, si avvicina la resa dei conti agli US Open. Cocciaretto numero 1 d’Italia

Come d’abitudine, nel ranking WTA odierno non ci sono variazioni. Tutto rimane fermo a livello di top ten, mentre i cambiamenti vanno cercati più in basso, in virtù degli esiti di Cleveland e dei tornei minori. Un tema importante, però, resta nell’aria.

Iga Swiatek contro Aryna Sabalenka: il tema è questo. Ed è anche molto semplice: la polacca è certa di restare numero 1 solo vincendo gli US Open. La bielorussa può sorpassarla facendo il suo stesso risultato o migliorandolo. Un dominio che sembrava impossibile da scalfire è lì, pronto a subire un colpo importante, ma in tutte le occasioni finora l’attuale leader si è sempre ben distinta per la capacità di reggere a tutti gli assalti. Il balzo più tonante della settimana è il roboante +40 della spagnola Sara Sorribes Tormo (ora numero 55) dopo il successo nell’ultimo WTA 250 prima di New York.

RANKING WTA

Lunedì 28 agosto 2023

1 Iga Swiatek (POL) 9955

2 Aryna Sabalenka 8746

3 Jessica Pegula (USA) 5946

4 Elena Rybakina (KAZ) 5670

5 Ons Jabeur (TUN) 4831

6 Coco Gauff (USA) 4595

7 Caroline Garcia (FRA) 3820

8 Maria Sakkari (GRE) 3585

9 Marketa Vondrousova (CZE) 3401

10 Karolina Muchova (CZE) 2995

Benché Elisabetta Cocciaretto resti in maniera chiara la numero 1 d’Italia, e per ottima misura anche colei che ha più possibilità di andare avanti a Flushing Meadows, in questa settimana è Lucia Bronzetti ad avere il merito di scalare sei posizioni. Il tutto in virtù della semifinale nel WTA 125 di Chicago, che certo non le regala uno status di favorita contro la ceca Barbora Krejcikova (che pure, Birmingham a parte, sta facendo malissimo da diversi mesi), ma la conforta senz’altro a livello di sensazioni.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 28 agosto 2023

29 Elisabetta Cocciaretto 1420

35 Jasmine Paolini 1330

52 Camila Giorgi 1043

58 Martina Trevisan 977 (-5)

76 Lucia Bronzetti 830 (+6)

102 Lucrezia Stefanini 691 (+1)

115 Sara Errani 625 (+1)

168 Nuria Brancaccio 438

278 Matilde Paoletti 239 (-6)

305 Camilla Rosatello 205 (+16)



Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com