Ranking ATP, Matteo Berrettini rischia di non essere testa di serie agli US Open. Serviranno tanti punti tra Toronto e Cincinnati

Matteo Berrettini è sprofondato al 40° posto nel ranking ATP aggiornato al 31 luglio: l’azzurro si è attestato a quota 1112 punti ed al momento non sarebbe tra le 32 teste di serie degli US Open (a meno di una serie inusuale di forfait).

Sarà il ranking ATP che verrà rilasciato al termine dei due Masters 1000 nordamericani ad essere utilizzato per determinare le teste di serie degli US Open, dunque è importante per Berrettini rientrare tra i primi 32 per evitare nell’ultimo Slam stagionale le teste di serie già nei primi due turni.

A favore di Berrettini, però, gioca il dato dei punti da difendere: l’azzurro ne scarterà soltanto 20 tra Canada e Cincinnati, tornei in cui nel 2022 è uscito in entrambi i casi al primo turno. Al momento il 32° posto nel ranking ATP dista 8 posizioni e 128 punti, dato che è occupato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut con 1240.

PUNTI ACCUMULATI DA MATTEO BERRETTINI

GRAND SLAM

US Open QF 360 11.09.2023

Wimbledon R16 180 15.07.2024

Australian Open R128 10 29.01.2024

French Open – 0 10.06.2024

ATP MASTERS 1000 OBBLIGATORI

Montreal R64 10 14.08.2023

Cincinnati R64 10 21.08.2023

Indian Wells R128 10 18.03.2024

Miami R128 10 01.04.2024

Paris – 0 06.11.2023

Madrid – 0 06.05.2024

Rome – 0 20.05.2024

ATP 500

United Cup Australia F 160 08.01.2024

Acapulco QF 90 04.03.2024

ATP Tour Masters 1000 Monte Carlo R16 90 15.04.2024

PENALTY – 0 30.10.2023

ALTRI TORNEI CONTEGGIABILI

ATP Tour 250 Naples (WC)F 150 23.10.2023

ATP Challenger Tour 175 Phoenix (WC)QF 32 18.03.2024

ATP Tour 250 Florence R32 0 16.10.2023

ATP Tour 250 Stuttgart R32 0 17.06.2024

PUNTI IN SCADENZA NEL RESTO DEL 2023

1 14.08.2023 ATP Tour Masters 1000 Montreal R64 10

2 21.08.2023 ATP Tour Masters 1000 Cincinnati R64 10

3 11.09.2023 Grand Slam US Open QF 360

4 16.10.2023 ATP Tour 250 Florence R32 0

5 23.10.2023 ATP Tour 250 Naples (WC)F 150

6 30.10.2023 ATP Tour 500 PENALTY – 0

7 06.11.2023 ATP Tour Masters 1000 Paris – 0

Foto: LaPresse