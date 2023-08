Perché Jannik Sinner rischia di perdere una posizione nel ranking questa settimana: in bilico l’8° posto verso gli US Open

Jannik Sinner era all’ottavo posto con 3815 punti nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 31 luglio, ma l’azzurro rischia già questa settimana di essere scavalcato dallo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 1 del torneo ATP 500 di Washington.

Jannik Sinner, che non è ancora rientrato in campo dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon, e quindi non ha difeso il titolo conquistato ad Umago nel 2022, al momento ha 300 punti di vantaggio sullo statunitense 9° in classifica, ma il nordamericano, vincendo il torneo, salirebbe a quota 3925.

Il ranking ATP che verrà rilasciato dopo i due Masters 1000 nordamericani sarà utilizzato per determinare le teste di serie degli US Open, dunque per Sinner è importante difendere l’ottava posizione, per evitare nell’ultimo Slam stagionale i primi quattro della classifica mondiale prima dei quarti di finale.

RANKING ATP 31 LUGLIO

1 Carlos Alcaraz 9225

2 Novak Djokovic 8795

3 Daniil Medvedev 6520

4 Casper Ruud 4985

5 Stefanos Tsitsipas 4850

6 Holger Rune 4825

7 Andrey Rublev 4730

8 Jannik Sinner 3815

9 Taylor Fritz 3515

10 Frances Tiafoe 3085

RANKING JANNIK SINNER 6 AGOSTO

Ranking lunedì 31 luglio: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 6 agosto: 0.

Punti da incamerare lunedì 6 agosto: 0.

Ranking lunedì 6 agosto: 3815 punti, 8° posto. Sarà 9° se Taylor Fritz dovesse vincere a Washington (3925).

