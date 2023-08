Quanti soldi guadagna Neymar in Arabia? Stipendio da urlo e benefit incredibili

Non c’è più da stupirsi: il campionato dell’Arabia Saudita sta andando a riscrivere ogni record a livello di calciomercato andando a inserire quasi ogni giorno nuovi giocatori. Solo in questa sessione estiva abbiamo visto Benzema, Kantè, Brozovic, Milinkovic-Savic, Fabinho, Roberto Firmino, Henderson e, last but not the least, Neymar.

L’ormai ex giocatore del PSG è solamente l’ultimo di una lista che continua a ingrossarsi ma, senza ombra di dubbio, è quello che è andato a sottoscrivere il contratto più clamoroso di questo 2023. Il trentunenne brasiliano, infatti, ha messo nero su bianco con l’Al-Hilal con cifre che fanno davvero spavento. Sia parlando di ingaggio, sia di benefit. Su questo siamo davvero all’incredibile.

Per fare un rapido riepilogo di quanto firmato dal nativo di Mogi das Cruzes, si parte da una base di 100 milioni di euro annui, come rivelato dal quotidiano spagnolo AS. Non solo. Il classe 1992 avrà i seguenti bonus. In primo luogo una villa con 25 camere da letto, con piscina di 40 metri e 3 saune. Quindi, avrà a disposizione uno staff di 5 persone per la casa, un autista sempre pronto 24 ore su 24, quindi una Bentley Continental GT, una Aston Martin DBX e una Lamborghini Huracàn.

Potrebbe bastare? Assolutamente no. Neymar oltre a tutto questo avrà un aereo a sua completa disposizione. Dovunque si muoverà, tra alberghi, ristoranti, oppure ogni spesa, sarà pagata dal club saudita, quindi riceverà 500mila euro per ogni post in cui sponsorizza l’Arabia Saudita. Un accordo che, come si può vedere, sta andando a riscrivere ogni concetto a livello di ingaggio.

Foto: LaPresse