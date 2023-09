Oggi finisce il Calciomercato! Calendario, programma e orario di chiusura: spazio alle trattative finali

Dopo trattative durate giorni, settimane e talvolta anche mesi, siamo arrivati alla deadline del Calciomercato estivo della stagione 2023-2024: fino alle 20 di questa sera i club possono concludere gli ultimi affari per puntellare le rispettive rose.

Molti i temi sul piatto in quest’ultima giornata di mercato: il Milan è alla ricerca di una prima punta che possa far alternarsi con Olivier Giroud: dopo la fumata nera per l’attaccante del Porto Taremi, Furlani e Moncada stanno monitorando altri profili, anche se a meno di 24 ore dalla resa dei conti non è facile individuare un nome di livello come quello dell’iraniano. Un eventuale acquisto sbloccherebbe ufficialmente l’uscita di Lorenzo Colombo, il quale si andrebbe ad accasare a Monza.

L’Inter sta cercando invece un centrocampista in più per completare il pacchetto tecnico in mediana: oltre a Ndombele, voluto anche dal Genoa, ai nerazzurri piacciono anche Maxime Lopez del Sassuolo e Khephren Thuram, fratello minore di Marcus, del Nizza. Molto attiva anche la Fiorentina, squadra che potrebbe dire addio ad Amrabat e Martinez Quarta, per far posto a Lassana Coulibaly della Salernitana e Arthur Theate del Rennes. Di seguito il calendario e il programma completo dell’ultima giorno della sessione estiva del Calciomercato 2023-2024.

CALENDARIO ULTIMO GIORNO CALCIOMERCATO 2023-2024

Ore 20.00 – Fine sessione estiva Calciomercato 2023-2024

