Calciomercato agli sgoccioli, come possono cambiare le squadre di Serie A? Le ultime trattative, cessioni e acquisti

Siamo ormai giunti allo striscione dell’ultimo chilometro per quanto riguarda il calciomercato estivo. Il count-down per la chiusura ufficiale è ufficialmente scattato e ogni movimento inizia a farsi febbrile e decisivo. La finestra di mercato in vista della Serie A 2023-2024 si chiuderà nella serata di venerdì primo settembre alle ore 20.00, dopo oltre due mesi di trattative che sono andate a definire le rose della massima serie del calcio italiano.

Cosa dovremo attenderci, quindi, da queste ultimissime ore di trattative riguardanti le formazioni di Serie A? La sensazione è che, come tradizione italiana, ancora molto potrà succedere, con numerose squadre ancora alla caccia dell’ultimo acquisto, quello che magari potrebbe fare svoltare una intera annata. L’Inter, per esempio, che ha da poco concluso il ritorno di Alexis Sanchez al posto del partente Correa, potrebbe ancora completare la propria rosa con un innesto in difesa, con il nome di Pavard del Bayern Monaco che è sempre al primo posto nel taccuino della dirigenza nerazzurra.

Vedremo novità anche in casa Fiorentina. I viola, infatti, cercheranno di far partire ancora qualche elemento della rosa non ritenuto fondamentale da mister Italiano, mentre attenzione anche alla Roma. Dopo l’arrivo in attacco di Azmoun la società giallorossa proverà a chiudere definitivamente per Lukaku in prestito dal Chelsea. Il belga, che sembrava ormai ad un passo dalla Juventus, sembra avere preso la direzione della capitale, con i bianconeri che cercheranno di piazzare gli ultimi giocatori in esubero, tra giovani e giocatori che non rientrano nei piani.

Come sempre, poi, attenzione alle squadre che dovranno lottare per non retrocedere, che cercheranno l’ultimo guizzo sul mercato per rimpolpare il proprio roster. Vedremo sicuramente movimenti in casa Empoli (con Cambiaghi sulla via del ritorno), Frosinone (con Kaio Jorge e Soulè della Juventus a rinforzare l’attacco), quindi occhi aperti sul Bologna. Dopo la partenza di Arnautovic, e quella probabile di Barrow, la squadra felsinea proverà ad allestire il reparto offensivo, con Thiago Motta a caccia di ulteriori certezze. Ultima, ma non in ordine di importanza, una Udinese che dovrà a sua volta puntellare un attacco che ha cambiato pelle.

Foto: LaPresse