Federico Bernardeschi può tornare alla Juventus? Gli scenari di mercato e i costi: può aiutare la Nazionale

La Juventus si prepara per l’importantissimo posticipo di domenica sera (ore 20.45) in casa del Milan. La nona giornata della Serie A 2023-2024 metterà in scena una delle grandi classiche del calcio italiano che in questa occasione opporrà la capolista alla formazione allenata da mister Massimiliano Allegri.

Di pari passo, tuttavia, la società bianconera deve pensare parecchio all’extra campo. Le notizie delle ultime settimane non sono state certo positive. La positività di Paul Pogba e la questione legata alle scommesse di Nicolò Fagioli, hanno drasticamente ridotto numericamente il reparto di centrocampo, per cui la finestra di mercato di gennaio potrebbe diventare fondamentale.

Le finanze non sono certo infinite (come si è visto nel mercato estivo) ma la necessità di rimpolpare la rosa è evidente. Un nome che è spuntato nelle ultime ore ed è stato accostato ai bianconeri è quello di Federico Bernardeschi. L’esterno classe 1994, dopo 4 anni a Torino, ora si è trasferito in Canada nel Toronto FC ma tornerebbe di corsa agli ordini di Max Allegri.

L’ex giocatore della Fiorentina potrebbe dare una mano in più ruoli, e la presenza del suo agente, Beppe Bozzo, alla Continassa negli ultimi giorni, ha fatto drizzare le antenne. La sensazione, però, è che il giocatore sia più stato proposto dal suo procuratore che cercato dalla Juventus. I bianconeri, infatti, sembrano più indirizzati su altri nomi, uno su tutti Lazar Samardžić dell’Udinese. Da non sottovalutare anche Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, ormai in partenza da Londra.

Foto: LaPresse