Quando si svolge il sorteggio di Europa League 2023-2024? Calendario, data, programma, orario, tv e streaming

Manca ancora più di un mese all’inizio della fase a gironi ma è già tempo di iniziare a guardare al futuro. Stiamo ovviamente parlando della UEFA Europa League, il secondo torneo continentale per importanza. L’ex Coppa UEFA scenderà ufficialmente in campo con il primo turno della fase a gruppi solamente il 21 settembre ma in questo momento si stanno giocando le importantissime Qualificazioni.

Restano infatti da capire quali saranno le altre squadre oltre che prenderanno parte alla 53esima edizione del torneo, la 15esima con la nuova formula. Le formazioni già certe di avere un posto ai gironi sono differenti: Sporting Lisbona, Tolosa, Brighton, Liverpool, Friburgo, Betis, Villarreal, Rennes, Bayer Leverkusen ma soprattutto le due italiane, la Roma di José Mourinho e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Tra l’8 e il 17 agosto, si giocherà il terzo turno di Qualificazioni alla prossima Europa League, mentre il 24 e il 31 agosto ci saranno i Playoff. Per quanto riguarda invece il sorteggio dei gironi, si dovrà attendere il 1° settembre, data prescelta per pescare dalle urne le formazioni che andranno a comporre la prossima edizione della manifestazione. Non sono ancora stati decisi i canali ufficiali dove verranno trasmessi i sorteggi, con Sky Sport, Dazn e il sito dell’Uefa che daranno notizie il prima possibile.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024: IL CALENDARIO

1 settembre – Sorteggio fase a gironi Europa League

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023-2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (da definire)

Sky Sport (da definire) Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Uefa.tv (da definire)

SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE Prima Fascia – Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal, Roma più quattro da determinare

più quattro da determinare Seconda fascia – Otto da determinare

Terza fascia – Otto da determinare

Quarta fascia – Otto da determinare

Foto: LaPresse