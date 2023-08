Quando si gioca Milan-Torino? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

La Serie A 2023/2024 è iniziata lo scorso weekend. Tutte e venti le formazioni, tra sabato 19 e lunedì 21 agosto, sono scese in campo per disputare il primo turno della competizione. Tante le emozioni così come i gol messi a segno e lo spettacolo: e la seconda giornata sta per avvicinarsi sempre di più. Tra le tante compagini pronte a ripetersi troveremo anche il Milan di Stefano Pioli, che dopo il promettente avvio di Bologna proverà a ripetersi contro l’ostico Torino.

I rossoneri, sabato 26 agosto a partire dalle ore 20.45, se la vedranno a San Siro con i granata guidati da mister Ivan Juric. Pulisic, Reijnders e Giroud, hanno già regalato spettacolo al Dall’Ara, dimostrando di avere una grande intesa. E con il Toro Leao e compagni, dopo il primo +3 stagionale, non vorranno lasciarsi sfuggire la ghiotta occasione di un ulteriore bottino pieno. Ma Sanabria e i suoi, alla prima giornata, hanno pareggiato per 0-0 contro il neopromosso Cagliari e tenteranno il tutto per tutto per fare una grande partita a Milano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Torino, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, Sky Go e NOW.

CALENDARIO MILAN-TORINO

Sabato 26 agosto

PROGRAMMA MILAN-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse