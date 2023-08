Quando inizia la Serie C 2023-2024? Calendario, programma e orari prima giornata: dove vedere le partita in tv e streaming

È il 3 settembre la data di avvio della prossima Serie C che inizialmente avrebbe dovuto partire una settimana prima, il 27 agosto.

Si partirà subito con anticipi e posticipi, ma solo nel pomeriggio di lunedì 7 agosto verranno compilati i calendari.

Nella mattinata, invece, si terrà il Consiglio Direttivo che determinerà anche la composizione dei gironi che dovrebbe rispettare come sempre nelle ultime stagioni il criterio territoriale.

Unica variabile sarà rappresentato dalle due seconde squadre, Juventus Next Gen e la new entry Atalanta Under 23 che non potranno essere inserite nel medesimo raggruppamento con una delle due che sarà dirottata nel B.

Rimane anche da confermare l’ammissione nel girone C dell’ultima squadra che sarà con ogni probabilità la Casertana dopo il probabile ripescaggio in Serie B del Brescia.

Ancora da stabilire, invece, l’avvio della Coppa Italia di categoria, che sarà fissato dopo l’avvio del campionato.

