Quando inizia la Serie B 2023-2024? Calendario, programma e orari prima giornata: dove vedere le partita in tv e streaming

Manca sempre meno al campionato di Serie B 2023/2024. La serie cadetta dovrebbe essere pronta a ripartire ma tutte le vicende giudiziarie estive hanno creato e stanno generando ancora tanta confusione. Al centro dell’attenzione attualmente, infatti, ci sarebbe la questione legata alle due squadre che andranno a completare il roster delle venti formazioni che parteciperanno alla stagione che verrà: e bisognerà ancora attendere.

L’esito delle sentenze di due giorni fa, ha parlato chiaro: è stato accolto dal Tar del Lazio il ricorso del Lecco mentre è stato respinto quello della Reggina che, adesso, rischia di ripartire dai dilettanti. Ma si attende la pubblicazione delle motivazioni del Tar. In ogni caso la FIGC vorrà attendere il Consiglio di Stato fissato per il 29 agosto (che potrebbe ad esempio ribaltare la questione Reggina).

In ogni caso si dovrebbe comunque partire dal 19 agosto, ma vanno ancora fissati: anticipo e posticipo oltre agli orari delle partite e dunque si giocherà tra il 18, il 19 e il 20 agosto, poco meno di due settimane dunque all’avvio definitivo. Il 19 rimarrà certamente la casella X che sarebbe attualmente occupata dal Brescia e quindi il Modena, avversaria del Team X, non riuscirebbe a esordire quello stesso giorno. Per quanto riguarda il Lecco: se le pubblicazione delle motivazioni del TAR saranno schiaccianti, il Lecco partirà il 19, In caso contrario rimarrà la lettera “Y” nel calendario. Le motivazioni sono attese per domani, lunedì, mentre martedì si dovrebbero scoprire le date e gli orari della prima giornata.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE B (19 AGOSTO DA DEFINIRE)

Venerdì 18 – Sabato 19 – Domenica 20 agosto (da definire)

Orario da definire – Bari-Palermo- Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Cittadella-Reggiana – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Cosenza-Ascoli – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Cremonese-Catanzaro – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Parma-Feralpisalò – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Pisa-Lecco – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Sudtirol-Spezia – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Ternana-Sampdoria – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – Venezia-Como- Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Orario da definire – X-Modena – Diretta tv su Sky (canale da definire). Diretta streaming su DAZN, NOW

Foto: LaPresse