Calendario Serie B calcio 2023 oggi: orari 29 ottobre, chi gioca, programma, tv, streaming

Dopo l’anticipo di venerdì e le partite del sabato, la Serie B 2023-2024 è pronta nuovamente a tornare in scena, con le partite domenicali dell’undicesimo turno del girone d’andata.

In questa domenica 29 ottobre saranno infatti 4 le partite in palinsesto: tutte alle 16.15. Da Brescia-Bari a Venezia-Pisa, passando per Modena-Ternana e Palermo-Lecco.

Emozioni, gol, pathos e punti pesanti per tutte le squadre coinvolte alle varie latitudini di una classifica sempre cortissima nel campionato cadetto: fra chi ambisce alla promozione e chi invece vuole mantenere la categoria.