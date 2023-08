Quando gareggia Antonella Palmisano ai Mondiali di atletica? Date, orari precisi, programma, tv, streaming

Antonella Palmisano sarà uno dei personaggi italiani più attesi in vista dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto. La fuoriclasse pugliese torna infatti sul palcoscenico iridato per la prima volta dopo quattro anni (Doha 2019), a causa dei vari problemi fisici che l’hanno costretta a saltare l’ultima edizione di Eugene nel 2022.

La Campionessa Olimpica di Tokyo 2021 proverà ad inserirsi nella lotta per le medaglie in occasione della 20 km di marcia, prevista nella mattinata di domenica 20 agosto tra le strade della splendida capitale ungherese. Dopo un lungo stop, Palmisano è già tornata in gara quest’anno in campo internazionale, prima in una 10 km a Madrid (il 30 aprile) e poi soprattutto nella 20 km di Podebrady (21 maggio) valevole per i Campionati Europei a squadre.

Soprattutto l’ultimo test in Repubblica Ceca è stato abbastanza incoraggiante per la nativa di Mottola, che ha centrato un ottimo secondo posto siglando inoltre il minimo per Budapest (e per le Olimpiadi di Parigi 2024) con il crono di 1 ora, 29 minuti e 19 secondi. La 32enne azzurra va a caccia del suo secondo podio in un Mondiale, dopo il bronzo di Londra 2017.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari di quando Antonella Palmisano gareggerà ai Mondiali 2023 di atletica leggera e il palinsesto tv e streaming per seguire la Campionessa Olimpica in carica della 20 km di marcia durante la rassegna iridata a Budapest. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Sky Sport ed Eurosport; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ANTONELLA PALMISANO MONDIALI ATLETICA

Domenica 20 agosto

Ore 7.15 Marcia 20 km femminile

PROGRAMMA ANTONELLA PALMISANO MONDIALI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto dettagliato da definire), gratis e in chiaro; canali Sky Sport ed Eurosport (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIDAL